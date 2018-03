DER STANDARD-Kommentar: "Scheinheilige Empörung" von Walter Müller

""Oligarchen-Klausel" könnte verhindern, dass sich Milliardäre Parteien halten"; Ausgabe vom 11.10.2013

Wien (OTS) - Huch, das ist ja richtig undemokratisch. Mit Empörung reagierten Stronachs Gefolgsleute in den Ländern, als ihnen Parteigründer Frank Stronach mitteilen ließ, dass sie Geschichte, also abgesetzt, sind. Und dass sie obendrein die ihnen geliehenen Millionen an Parteigeldern zurückzuzahlen haben.

Am heftigsten pudelt sich der Kärntner Parteiobmann Gerhard Köfer auf - zumindest glaubt er, dass er es noch immer ist. Er will jetzt endlich demokratische Strukturen im Team Stronach und eine stärkere Autonomie der Landesparteien in den Statuten verankert sehen. Dem Kärntner Team gehe es vor allem auch um "Haltung" und "Würde". Sollte Stronach nicht ein "Mindestmaß an Demokratie" zulassen, werde sich die Kärntner Fraktion eben abspalten und eigene Wege gehen. Gerhard Köfer schimpft als gut dotierter Landesrat jetzt von einer bequemen Position aus, wie auch sein Salzburger Kollege Hans Mayr oder Elisabeth Kaufmann-Bruckberger, die in der niederösterreichischen Landesregierung sitzt. Stronach konnte sie alle zwar ihrer Parteiposten entheben, nicht aber ihrer politischen Funktionen, da sie von den jeweiligen Landtagen gewählt sind.

Das laute Schreien nach innerparteilicher Demokratie entbehrt nicht einer ordentlichen Portion Scheinheiligkeit. All die Köfers und Mayrs sind genau durch diese undemokratischen Strukturen, über die sie sich jetzt echauffieren, in der Partei etwas geworden. Der Milliardär Stronach hat sie alle nach seinem Gutdünken ausgesucht und - ohne irgendein demokratisch gewähltes Gremium - in ihre Funktionen eingesetzt. Wie er es halt früher in seinen Firmen mit Managern praktiziert hat. Hörte man in Kärnten, Salzburg oder sonst wo irgendeinen kritischen Einwand? Irgendein Wehklagen über nichtvorhandene demokratische Strukturen im Team Stronach? Jeder kannte die auf Stronach zugeschnittenen Parteistatuten, jeder wusste um die Darlehensverträge. Und alles beugte sich ergebenst dem Willen des Parteiführers.

Wäre die Wahl nach Wunsch abgelaufen, es wäre nach wie vor alles eitel Wonne, und auch ein Köfer oder Mayr würden mit flammenden Reden die autoritären Parteistrukturen schönreden und Hymnen auf den Frank singen. Jetzt aber, nach der Wahlschlappe, geht's ums eigene Leiberl, um den Erhalt der liebgewordenen Parteiposten, und da kommen die von Stronach vor die Tür Gesetzten drauf, dass sie eigentlich in einem diktatorischen Parteikonstrukt sitzen.

Für jeden, der lesen kann, war immer ersichtlich, dass dieser Patriarchenpartei jeglicher demokratische Grundkonsens fehlt. Einem Sektenführer gleich formulierte Stronach "die Werte" und die Jünger folgten. Weil es Kohle und Parteiämter in Hülle und Fülle gab. Stronachs Partei wurde zum Sammelbecken der Elite politischer Opportunisten, die alles vertreten, wenn nur genügend dafür geboten wird.

Dieses Kapitel österreichischer Parteiengeschichte darf sich nicht wiederholen.

Der Vorschlag des Politikwissenschafters Hubert Sickinger, eine "Oligarchen-Klausel" bei Parteispenden einzuführen, geht hier in eine richtige Richtung. Damit könnte verhindert werden, dass Milliardäre Politiker als Befehlsempfänger halten.

500.000 Euro als Obergrenze für eine jährliche Parteispende, wie es Grünen-Politiker Werner Kogler vorschlägt, wäre da schon ein Ansatz.

