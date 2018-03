Windbüchler: Nächste Regierung muss Mädchen und junge Frauen stärken

Grüne: Chancengleichheit und Selbstbestimmung müssen hohes gesellschaftliches Ziel werden

Wien (OTS) - Anlässlich des zweiten internationalen Mädchentages fordert die Grüne Jugendsprecherin Tanja Windbüchler-Souschill von der zukünftigen Regierung: "In Sachen Gleichstellungspolitik liegt der Fokus in Österreich nur unterdurchschnittlich auf jungen Frauen und Mädchen. Das muss nun endlich geändert und verbessert werden."

Immer noch verdienen junge Mädchen in der Lehre weniger als männliche Lehrlinge in männerdominierten Berufen (Beispiel Friseurin und KFZ-Mechaniker). Mehr als die Hälfte aller MaturantInnen sind weiblich, gleichzeitig gibt es aber nur weniger als 20 Prozent Professorinnen. Unser Bildungssystem fördert Mädchen und junge Frauen kaum, Technik und Handwerk als Berufsbild zu wählen. "All dies führt dazu, dass Mädchen und junge Frauen in tradierte Rollenklischees gedrängt werden. Dies muss geändert werden. Maßnahmen zu Chancengleichheit und Selbstbestimmung für alle Mädchen und junge Frauen in Österreich müssen als ein hohes gesellschaftliches Ziel erarbeitet und umgesetzt werden", sagt Windbüchler-Souschill.

Bei einer Jugendmonitor-Umfrage gaben ein Drittel der befragten Männer an, sich vorstellen zu können, zu Hause bei den Kindern zu bleiben, wenn die Partnerinnen den Wohlstand aufrechterhalten. Dies zeigt die Schere zwischen Wunsch und Alltagsrealitäten von jungen Frauen und Männern, denn der Großteil der Familien ist auf das Einkommen beider Elternteile angewiesen. "Daher braucht es ressortübergreifende Mädchen- und Frauenförderungen: sei es in der Bildungspolitik (Chancengerechtigkeit für alle Kinder), in der Gesundheitspolitik (spezielle Mädchen- und Frauengesundheitsprogramme, Aufklärung), in der Arbeitsmarktpolitik (gleicher Lohn für gleiche Arbeit; Mindestlohn in der Höhe von 1300 Euro) und in der Familienpolitik (Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen, Schaffung eines Papa-Monats), um aktive und echte Wahlfreiheit zu ermöglichen", meint Windbüchler-Souschill.

Ausgewogene Familien-, fundierte Gleichstellungs- und innovative Bildungspolitik führen zur Chancengleichheit und zur aktiven Wahlfreiheit aller Frauen und Männer. "Aus diesem Grund ist es hoch an der Zeit dass von Seiten des Frauenministeriums der Fokus auf Mädchen und junge Frauen gelenkt und in einem Aktionsplan ressortübergreifend gehandelt wird", sagt Windbüchler-Souschill.

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

Tel.: +43-1 40110-6697

presse @ gruene.at