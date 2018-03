Erste klinisch-psychologische Ambulanz bietet Hilfe ohne Wartezeit

Internationaler Tag der seelischen Gesundheit am 10. Oktober

Wien (OTS) - Der Berufsverband Österreichischer Psychologen weist aus Anlass des "Internationalen Tags der seelischen Gesundheit" am 10. Oktober auf das Angebot in der "Ersten klinisch-psychologischen Ambulanz" in Wien hin.

Hier können Betroffene persönlich zur klinisch-psychologischen Behandlung kommen. Der Behandlungszeitraum beträgt im Durchschnitt zehn Stunden. Die Terminvergabe für ein Erstgespräch mit Klinischen Psychologinnen erfolgt telefonisch über die BÖP-Helpline unter der Nummer 01 / 504 8000.

Darüber hinaus können Betroffene aus ganz Österreich an der BÖP-Helpline anrufen und kostenlose, telefonische und anonyme Beratung in Anspruch nehmen. Neben einer Klärung möglicher Problemstellungen werden Ansätze und Wege zu verschiedenen Beratungs-und Behandlungsmöglichkeiten aufgezeigt und auf Wunsch an Psychologen weiterverwiesen.

Die klinisch-psychologische Behandlung in der Ambulanz ist kostenpflichtig, nimmt jedoch auf die finanzielle Situation von Betroffenen Rücksicht.

"Der Berufsverband Österreichischer PsychologInnen erleichtert mit diesem Hilfsangeboten Menschen den Zugang zu psychologischen Leistungen, denn niemand muss mit seinen Problemen alleine bleiben", so Ulla Konrad, Präsidentin des Psychologenverbandes.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Monika Glantschnig

Tel: 01 / 407 26 71-17

Email: glantschnig @ boep.or.at

www.psychologie-ambulanz.at