Umweltdachverband: "Eine stärkere Stimme für die Umwelt!"

- Nach der Wahl: UWD, Naturfreunde, | naturschutzbund | und Forum Wissenschaft & Umwelt präsentieren die umweltpolitischen Meilensteine für das neue Regierungsprogramm

Wien (OTS) - Top-Prioritäten: Klima- und Wasserschutz, ökosoziale Steuerreform, Natura 2000-Umsetzung, abgesicherte ländliche Entwicklung, Stärkung der Zivilgesellschaft

- Download UWD-Positionspapier: www.umweltdachverband.at

Wien, 09.10.13 (UWD) "In den kommenden Wochen werden die Weichen für die Umwelt- und Nachhaltigkeitspolitik unseres Landes für die nächsten fünf Jahre gestellt. Um eine positive zukünftige wirtschaftliche Entwicklung auf Schiene zu bringen, muss eine proaktive Umwelt- und Naturschutzpolitik ein Markenzeichen der nächsten Bundesregierung sein. Der UWD und seine Mitgliedsorganisationen haben ein Positionspapier erstellt, das die notwendigen Schritte nennt", sagt Gerhard Heilingbrunner, ehrenamtlicher Präsident des Umweltdachverbandes.

Effektiver Wasserschutz & Absicherung des Grundrechts auf Wasser im Verfassungsrang

Wesentlich ist eine bundesweite strategische Planung für die Wasserkraft: "Um Österreichs Wasserreichtum zu bewahren, sind die Eindämmung des Kraftwerks-Wildwuchses, die Weiterentwicklung des Nationalen Gewässerbewirtschaftungsplans, ein Baustopp für Kraftwerksprojekte in potenziellen Natura 2000-Gebieten sowie die Sicherstellung des öffentlichen Besitzes an der Wasserversorgung notwendig. Wir fordern die Absicherung eines Grundrechts auf Wasser im Verfassungsrang", so Heilingbrunner.

Programm für die ländliche Entwicklung: 50 %-ige nationale Kofinanzierung sicherstellen

Österreich geht seit Jahren den erfolgreichen Weg einer multifunktionellen Landwirtschaft. Ein starkes Agrarumweltprogramm bietet in Kombination mit den Ausgleichszahlungen für benachteiligte Gebiete sowie den Direktzahlungen die Basis für diesen Weg. "Im Sinne einer zukunftsfähigen Entwicklung des ländlichen Raums und der Erhaltung der bäuerlichen Kultur sowie der Naturlandschaften unseres Landes muss Österreich unbedingt der nationalen 50 %-igen Kofinanzierung der Umweltagrarmittel zusagen", erklärt Heilingbrunner.

Ambitionierter Klimaschutz, mehr Power für die Energiewende, Verzicht auf Atomstrom

"Der aktuelle Weltklimabericht, der erneut drastische Folgen des Klimawandels auch für Österreich vorhersagt, muss endlich Konsequenzen zeitigen. Die nächste Bundesregierung muss Maßnahmen für eine wirksame Klimaschutzpolitik koordiniert umsetzen. Ferner ist die Energiestrategie zu überarbeiten, um die Weichen für den Zeitraum 2020 bis 2050 zu stellen. Die notwendige Senkung des Energieverbrauchs ist durch Vermeidung von Energievergeudung und effiziente Energienutzung zu erreichen. Außerdem muss die kommende Bundesregierung mit dem Ausstieg aus EURATOM ein deutliches Zeichen gegen die Atomenergie setzen", betont Reinhold Christian, Präsident des Forum Wissenschaft & Umwelt.

Steuern ökologisieren und umweltschädliche Subventionen abbauen

"Die Implementierung einer aufkommensneutralen ökosozialen Steuerreform muss Kernstück einer nachhaltigen und zukunftsorientierten Wirtschafts-, Sozial- und Umweltpolitik sein. Es gilt, die Steuern und Abgaben auf den Faktor Arbeit zu reduzieren und gleichzeitig jene auf den Energie- und Ressourcenverbrauch anzuheben, um Arbeitsplätze zu schaffen, Unternehmen zu entlasten und umwelt- und ressourcenschonendes Wirtschaften zu fördern. Außerdem muss der Abbau umweltschädlicher Subventionen weiter vorangetrieben werden", sagt Christian.

Rettungspaket für den Naturschutz schnüren & Nationalparks stärken

"Um weitere Verzögerungen bei der vertragskonformen Umsetzung der FFH- und der Vogelschutz-Richtlinie - Stichwort Natura 2000 - zu vermeiden, eine nationale Biodiversitätsstrategie zu verankern und die Finanzierung von Natura 2000 zu sichern, muss die künftige Regierung eine Bundesrahmenkompetenz für den Naturschutz schaffen. Außerdem gilt es, den gesetzlichen Erweiterungspflichten in den Nationalparks O.ö. Kalkalpen, Gesäuse und Donau-Auen nachzukommen", bekräftigt Roman Türk, Präsident des | naturschutzbund |.

Ökosozialpartnerschaft und Umsetzung der Standards der Öffentlichkeitsbeteiligung

"Es ist essenziell, der Öffentlichkeit in allen zentralen Politikbereichen entsprechende Mitwirkungsmöglichkeiten zu geben. Dies betrifft insbesondere auch die zentralen Prozesse zur Umsetzung der EU 2020-Strategie sowie der Nationalen Reformprogramme. Außerdem müssen Anreizsysteme für Jugendpartizipation geschaffen und ehrenamtliches Engagement in gemeinnützigen Vereinen, z. B. durch einen jährlichen Freibetrag von 500 Euro, gefördert werden. Denn:

Auch in Zukunft müssen eine starke Zivilgesellschaft und ein solides Vereinswesen das Rückgrat des österreichischen Natur- und Umweltschutzes bleiben", so Regina Hrbek, Leiterin der Abteilung Natur & Umweltschutz der Naturfreunde Österreich.

Rückfragen & Kontakt:

Umweltdachverband

Dr.in Sylvia Steinbauer

Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: (++43-1)40113/21

sylvia.steinbauer @ umweltdachverband.at

http://www.umweltdachverband.at