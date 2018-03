Neues Volksblatt: "Nicht überbewerten" (von Herbert Schicho)

Ausgabe vom 9. Oktober 2013

Linz (OTS) - PISA ist erwachsen geworden. Und wie beim jugendlichen Pendant führt auch PIAAC schnurstracks zu eingefahrenen Debatten: Die Unterrichtsministerin liest aus den Ergebnissen einmal mehr die Notwendigkeit der verschränkten Ganztagsschule heraus, die Arbeiterkammer fordert ein zweites verpflichtendes Kindergartenjahr und der grüne Bildungssprecher nutzt die Gelegenheit, um die Gesamtschule zu prolongieren.

Diese Schlüsse kamen leider zu schnell und sind falsch.

Man sollte solche Studien grundsätzlich mit Vorsicht genießen und nicht überbewerten, so ist Finnland nicht nur bei PISA und PIAAC vor Österreich, sondern auch bei der Selbstmordrate, und die Arbeitslosenquote ist doppelt so hoch. Außerdem sollte man sich die Zeit nehmen und jene Details analysieren, bei denen Österreich signifikante Unterschiede zum Durchschnitt aufweist. So ist etwa die schlechte Quote beim Lesen eher ein Pro-

blem der Spitze: In Österreich gibt es vergleichsweise zu wenig "Spitzenleser", der Anteil jener mit wenig Lesekompetenz liegt hingegen im OECD-Schnitt.

Und zumindest eine gute Nachricht gibt es auf jeden Fall: Die Jungen können im Schnitt besser lesen und rechnen als die Alten. Entweder haben die verschiedensten Bildungsreformen eh schon Wirkung gezeigt, oder es liegt daran, dass diese Generation bereits PISA-Erfahrungen sammeln durfte - ja, durch Erfahrung wird man klug.

