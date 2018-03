Möbelproduktion: Leichter Rückgang im ersten Halbjahr, Export weiterhin schwach

Österreichische Möbelindustrie für Herkunftsnachweis

Wien (OTS/PWK696) - Die Österreichische Möbelindustrie hatte das Jahr 2012 mit einem ordentlichen Produktionsplus von 4,4 Prozent auf 1,94 Mrd. Euro abgeschlossen und ging mit positiven Erwartungen ins erste Halbjahr 2013. Diese Erwartungen erfüllten sich zwar nicht, jedoch war die Entwicklung für die Österreichische Möbelindustrie mit einem Produktionsrückgang von 0,5 Prozent noch vergleichsweise glimpflich. Insgesamt wurden bis Jahresmitte Möbel im Wert von 891,4 Mio. Euro produziert. "Nach einem schwachen ersten Quartal konnte die Produktion im zweiten über Vorjahresniveau gesteigert werden", sagt Georg Emprechtinger, Vorsitzender der Österreichischen Möbelindustrie, "und angesichts der aktuellen Prognosen besteht berechtigte Hoffnung, bis Jahresende weiter aufzuholen."

Denn für die gesamtwirtschaftliche Lage im Herbst ergibt sich im deutsch-österreichisch-schweizerischen-Raum ein positives Bild: Alle drei Volkswirtschaften rechnen noch in diesem Jahr mit einem zumindest leichten Wachstum, das Schweizer Sekretariat für Wirtschaft sogar mit 1,8 Prozent. In diesen drei Ländern wird darüber hinaus 2014 ein Anziehen der Konjunktur erwartet. Die private Binnennachfrage ist gut, auch dank der nach wie vor niedrigen Zinsen. Vor allem in Deutschland herrscht ein ausgesprochen gutes Konsumklima. Die Bauwirtschaft ist dabei, den witterungsbedingten Auftragsstau aus dem ersten Halbjahr abzuarbeiten. "Somit sollte sich die Lage in unseren Kernmärkten bald deutlich erholen. Für den gesamten Euroraum hat die EZB laut ihrem letzten Monatsbericht ebenfalls ein Wachstum im kommenden Jahr prognostiziert", meint Emprechtinger.

Sparten unterschiedlich betroffen

Der Produktionsrückgang bis zur Jahreshälfte in Österreich betraf mit minus 18,5 Prozent auf knapp 107 Mio. Euro vor allem die Sparte Sitzmöbel (und Teile dafür). Auch die Nachfrage nach Küchen war geringer als im Vorjahr: Die Produktion ging um 4,5 Prozent auf etwa 119,4 Mio. Euro zurück. Alle anderen Sparten konnten sich verbessern:

Matratzen / Sprungrahmen um 9,7 Prozent (ca. 55,3 Mio. Euro), Büromöbel um 4,0 Prozent (ca. 128 Mio. Euro), Wohnmöbel um 3,9 Prozent (ca. 389,3 Mio. Euro) und Ladenmöbel um 1,7 Prozent (ca. 92,6 Mio. Euro).

Exportsituation unbefriedigend

Die Exporte sanken gegenüber der ersten Hälfte des Vorjahrs um 7 Prozent oder knapp 31 Mio. Euro auf cirka 409 Mio. Euro. Dabei belief sich der Rückgang in die EU-Staaten ähnlich wie bei den deutschen Möbelherstellern auf 10,3 Prozent. Betroffen waren insbesondere wieder die Sparten Sitzmöbel (-15,8 %) und Küchenmöbel (-9,7 %). Büromöbel (-3,5 %) und Wohnmöbel (-1,9 %) erlitten leichte Verluste im Exportgeschäft. Zulegen konnten die Sparten Ladenmöbel (4,3 %) und Matratzen / Sprungrahmen (6,0 %). Beim Export erwies sich in der ersten Jahreshälfte der für Österreich bedeutende deutsche Markt mit einem Minus von 12,3 Prozent oder 24,3 Mio. auf rund 173 Mio. Euro erneut als besonders problematisch. Hier waren bei den Sitzmöbeln Einbußen von 27,9 und bei den Küchenmöbeln von 24,8 Prozent hinzunehmen. Dagegen entwickelte sich das Auslandsgeschäft etwa in der Schweiz mit einem Plus von 9,1 Prozent oder etwa 6 Mio. Euro auf fast 71 Mio. Euro sehr erfreulich. Dieser im Hinblick auf Qualität und Design anspruchsvolle Kernmarkt konnte demnach sehr erfolgreich bearbeitet werden. Allein die Sparten Küchenmöbel (-11,9 %) und Büromöbel (-1,3 %) haben von dieser Entwicklung nicht profitiert. Zweistellige Exportzuwächse hingegen verzeichneten Laden- und Wohnmöbel sowie Matratzen / Sprungrahmen. Unterschiedliche Tendenzen gab es auf dem osteuropäischen Markt. Während die Exporte nach Polen mit 21,2 Mio. Euro um - 15,4 % zurückgegangen sind, legte Ungarn ordentlich zu (54,6 %) und hat mit rund 18 Mio. Euro die Ausfuhren nach Italien übertroffen. Aktuell rangiert Italien mit knapp 15,7 Mio. Euro somit nur noch auf Platz fünf der wichtigsten Länder für den österreichischen Möbelexport, was angesichts der dortigen wirtschaftlich schwierigen und politisch unruhigen Situation nicht weiter verwundert. Doch immerhin konnten die Ausfuhren nach Italien insgesamt um 2,7 Prozent zulegen.

Importe leicht rückläufig

Die Möbelimporte gingen gegenüber dem ersten Halbjahr 2012 insgesamt um 2,5 Prozent auf insgesamt rund 841 Mio. Euro leicht zurück. Zugenommen hat entgegen dem allgemein rückläufigen Trend die Einfuhr von Küchenmöbeln (7,9 %), Büromöbeln (6,9 %) und Matratzen/Sprungrahmen (3,7 %). Aus Deutschland wurden Möbel im Wert von gut 435 Mio. Euro eingeführt. Das entspricht einem Rückgang von 3,2 Prozent. Küchenmöbel allerdings legten um 8,5 und Büromöbel um 1,1 Prozent zu. Mit einem Minus von 10,9 Prozent auf knapp 70 Mio. Euro importierte Österreich deutlich weniger Möbel aus China, was als positives Signal zu werten ist. Auch wenn das Land noch immer einen Anteil von über acht Prozent am gesamten Möbelimport hält (fast gleich auf liegt Polen mit 68,4 Mio. Euro (+0,9 %)), generiert sich der Wettbewerbsdruck im Import jedoch vor allem aus den Qualitätsmärkten.

Vertrauen in Stärken und Partnerschaft

Die Österreichische Möbelindustrie ist überwiegend mittelständisch geprägt. Die Unternehmen sind technisch innovativ und genießen auch im Design internationale Anerkennung. Gegenüber ihren Handelspartnern bringen sie als besondere Stärken ihre Flexibilität und Zuverlässigkeit ein. "Österreichische Möbel liegen aufgrund ihres oft handwerklichen Ursprungs im Trend und erfüllen den Wunsch vieler Verbraucher nach solider Qualität", sagt Emprechtinger. "Ein Herkunftsnachweis für Möbel, über den das Europäische Parlament demnächst entscheiden soll, würde die Transparenz für den Verbraucher erhöhen. Deshalb unterstützen wir diesen Vorschlag der Kommission, wie es auch andere nationale Möbelverbände aktiv tun. Dem Handel bietet sich mit einem solchen Nachweis die Chance, wieder verstärkt die Qualität und Nachhaltigkeit in den Vordergrund zu stellen. Dabei bilden gut gepflegte Marken eine weitere Stütze für den erfolgreichen Abverkauf jenseits der reinen Preisargumentation. Denn Markentransparenz und Verbraucherinformation über die Herkunft und Entstehungsgeschichte von Möbeln schaffen Vertrauen." (BS)

Die Österreichische Möbelindustrie ist eine Berufsgruppe des Fachverbandes der Holzindustrie und somit eine Teilorganisation der Wirtschaftskammer Österreich. Zu ihr zählen 47 Betriebe mit rund 6.700 Mitarbeitern. Die überwiegende Anzahl dieser Unternehmen sind mittelständische Betriebe, die sich in privater Hand befinden. Österreichische Möbelhersteller stehen mit ihren Produkten für hohe Qualität, traditionelles Handwerk, modernste Präzisionstechnik, ökologische Verantwortung und ein Möbeldesign, das durch künstlerische Strömungen im ureigenen Land entstanden ist. www.moebel.at

