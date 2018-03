FPÖ-Obermayr: Klarstellung zur Tabakproduktrichtlinie: Ich stelle Warnhinweise auf Zigarettenverpackungen als solche nicht in Frage!

Wien (OTS) - Entgegen der Behauptungen in diversen Online-Zeitungsartikeln (die Presse, Heute, Wirtschaftsblatt, Kleine Zeitung) stellt der freiheitliche Europaabgeordnete Mag. Franz Obermayr Warnhinweise auf Zigarettenverpackungen als solche nicht in Frage. Er verweist auf seinen aktuellen Pressetext

http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20131008_OTS0068/fpoe-obermayr-eu-tabakproduktrichtlinie-ist-unverhaeltnismaessig und erklärt: "Nur wenn sie übergroße Ausmaße, wie die von der Kommission vorgeschlagenen 75 % der Packung, annehmen sollen, dann halte ich das für einen unverhältnismäßigen Eingriff in das geistige Eigentum des Herstellers. Die von mir in meinem Abänderungsantrag im Verbraucherschutzausschuss vorgeschlagenen 50 % sind leider nicht angenommen worden, zumindest konnte man sich aber nun auf 65% einigen"

