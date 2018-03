Walser: Bildung wird zu stark vererbt und zu wenig vermittelt

Grüne sehen ihre Kritik durch PIAAC-Studie bestätigt

Wien (OTS) - Die heute präsentierte PIAAC-Studie bestätigt die bisherigen Befunde über das österreichische Schulsystem: "Bildung wird zu stark vererbt und im Schulsystem zu wenig vermittelt," fasst Harald Walser, Bildungssprecher der Grünen, die Ergebnisse der PIAAC-Studie für Österreich zusammen.

"Einzig das duale Ausbildungssystem mit betrieblicher Lehre und Berufsschule rettet das österreichische Ergebnis in einem Teilbereich", so Walser. "Fast eine Million Menschen in Österreich, die nicht ausreichend lesen können und eine im internationalen Vergleich kleine Gruppe an SpitzenleserInnen sind ein Auftrag an die Bildungspolitik, die Weichen neu zu stellen", so Walser weiter. "Wir müssen weg von einem selektiven Schulsystem, hin zu einer Bildungslandschaft, in der kein Kind, kein/e Jugendliche/r und auch kein/e Erwachsene/r zurückgelassen wird", präzisiert Walser seine Forderungen an die nächste Regierung.

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

Tel.: +43-1 40110-6697

presse @ gruene.at