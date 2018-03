AK-Studie zur Kinderbetreuung: Aufholbedarf in den ländlichen Regionen Kärntens ist sehr groß

Im Auftrag der Arbeiterkammer Kärnten hat das IFES-Institut einen umfangreichen Kinderbetreuungsatlas erstellt.

Klagenfurt (OTS) - Die Ergebnisse der Studie, die von April bis Juli 2013 erarbeitet worden sind und in deren Verlauf 536 Kinderbetreuungseinrichtungen und 300 Eltern in ganz Kärnten befragt wurden, lassen aufhorchen. "Eines vorweg: Die Situation hat sich seit der letzten Erhebung 2011 deutlich verbessert. Leider aber eben nicht überall!", fasst AK-Bildungsexpertin Marlene Diethart zusammen.

In 69 von 132 Gemeinden ist das Kinderbetreuungsangebot gut ausgebaut. Im städtischen Bereich werden zwar für alle Altersgruppen Betreuungseinrichtungen angeboten, hier ist der Bedarf aber viel höher als das Angebot. In strukturschwächeren Gemeinden ist die Angebotsvielfalt noch deutlich geringer. Der vergleichsweise größte allgemeine Handlungsbedarf besteht nach wie vor in den Bezirken Spittal an der Drau und Feldkirchen sowie einigen Gemeinden im Bezirk St. Veit.

Die wichtigsten Studienergebnisse:

+ Lange Wartelisten: Auf die Frage ob es derzeit Platzanfragen auf den Wartelisten der jeweiligen Einrichtung gibt, antworteten 71 Prozent der Kinderkrippen, 64 Prozent der Kindertagesstätten und 39 Prozent der Horte mit Ja.

+ Abweisungen wegen Platzmangels: 67 Prozent der Kinderkrippen, 66 Prozent der Kindertagesstätten und 49 Prozent der Horte mussten im laufenden Betreuungsjahr Kinder aus Platzmangel abweisen.

+ Schwierige Platzsuche: Für 57 Prozent der befragten Eltern war es schwierig bis sehr schwierig einen Platz in einer Kinderkrippe zu bekommen. Immerhin noch 17 Prozent stießen auf Probleme bei der Unterbringung ihres Kindes in einer Kindergruppe beziehungsweise Kindertagesstätte.

+ Angebote entsprechen oft nicht: Auf die Frage ob die Angebote für eine externe Kinderbetreuung den Bedürfnissen von Familien mit kleinen Kindern entsprechen, antworteten 39 Prozent der Befragten mit "eher nicht" oder "gar nicht" in Bezug auf ganz Kärnten. In der eigenen Gemeinde hielten 29 Prozent der Befragten das Angebot für unzureichend.

+ Verzicht auf externe Betreuung: Die drei Hauptgründe warum viele auf eine externe Betreuung ihrer Kinder verzichten (müssen) sind: Die Betreuung ist zu teuer (40 Prozent), die Schließtage in den Ferien sind zu lange (36 Prozent) und der Mangel an entsprechenden Plätzen in der Nähe (32 Prozent).

+ Besondere pädagogische Angebote: 67 Prozent der befragten Kinderkrippen verfügen nach eigenen Angaben über besondere pädagogische Angebote. Dies gilt auch für 63 Prozent der Kindertagesstätten und 43 Prozent der Horte.

+ Hohe finanzielle Belastung: 50 Prozent jener Eltern, die über ein monatliches Einkommen von lediglich 1500 Euro verfügen, fühlen sich durch die Kosten, die für die Kinderbetreuung auflaufen, sehr oder ziemlich belastet. Auch 45 Prozent der Alleinerzieher spüren den finanziellen Aufwand mehr als deutlich. Im Schnitt betragen die monatlichen Kosten für die Unterbringung eines Kindes 161 Euro. Es können aber auch Kosten bis 300 Euro anfallen.

+ Verbesserungsvorschläge: Auf die Frage welche Maßnahmen dazu beitragen könnten, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Kärnten zu verbessern, erklärten 79 Prozent der Eltern, dass es billigere Angebote geben müsste. 75 Prozent würden weniger Schließtage begrüßen, 74 Prozent wünschen sich mehr Einrichtungen für Kinder unter drei Jahren. 73 Prozent plädieren für mehr Betriebskindergärten. 69 Prozent der Befragten würden längere Öffnungszeiten gut heißen.

+ Zufriedenheit überwiegt: 68 Prozent der Eltern von Kindergartenkindern sind beispielsweise mit der Einrichtung insgesamt zufrieden. Die täglichen Öffnungszeiten sind für 54 Prozent der Eltern in Ordnung, doch nur 35 Prozent sind mit den Öffnungszeiten während der Ferien einverstanden. 20 Prozent der Befragten empfinden die Kosten für die schulische Nachmittagsbetreuung als zu hoch.

+ Wünsche der Mitarbeiter: Auf die Frage was den Mitarbeitern der Einrichtungen ihre Arbeit erleichtern würde, gaben 61 Prozent der Befragten an, dass mehr finanzielle Mittel gelegen kämen. 51 Prozent würden sich mehr Personal wünschen. 25 Prozent können sich vorstellen, dass psychosoziale Unterstützung von Nutzen wäre.

+ Mehr Information, mehr Transparenz: Neben einer vollständigen Darstellung der Öffnungszeiten sollten auch die Kosten, die Verpflegungsangebote, die Sommerbetreuung sowie spezielle pädagogische und sonstige Angebote auf den Homepages ersichtlich sein.

Die Ergebnisse der Studie sind auf kaernten.arbeiterkammer.at/familie abrufbar.

