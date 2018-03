AVISO: Einladung zur Pressekonferenz "Leichter Wohnen mit Smart Homes"

Samariterbund präsentiert am 11. Oktober neue Hilfssysteme für Seniorenwohnungen im Burgenland

Wien (OTS) - Sensoren, die im Fall eines Sturzes in der Wohnung Alarm schlagen, Gesundheitsdaten, die direkt vom Messgerät drahtlos übertragen werden können, die Steuerung der Heizung und des Lichts oder die Erinnerung an die Medikamenteneinnahme über Tablet-PC: Im Rahmen des neuen Pilotprojektes "Leichter Wohnen" werden technische Möglichkeiten entwickelt, um ältere Menschen in ihrem Wohnumfeld zu unterstützen und ihnen mehr Sicherheit zu bieten.

Derzeit erprobt der Samariterbund gemeinsam mit dem AIT Austrian Institute of Technology solche und weitere technische Unterstützungsmöglichkeiten im Bereich Ambient Assisted Living. Das Projekt wird vom Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie aus Mitteln des benefit-Programms unterstützt und hat eine Laufzeit von drei Jahren. Über 50 betreubare Wohneinheiten werden mit modernsten AAL-Technologien ausgestattet.

Bei einer Pressekonferenz mit Landesrat Dr. Peter Rezar, Bürgermeister Christian Weninger, Vertretern der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft (OSG) und des AIT Austrian Institute of Technology sowie ASBÖ-Landesgeschäftsführer Wolfgang Dihanits werden die neuen Technologien präsentiert.

Wir laden die Vertreter der Medien herzlichst ein. Für Film- und Fotogelegenheiten ist gesorgt.

Pressekonferenz "Leichter Wohnen mit Smart Homes"



Samariterbund präsentiert neue Hilfssysteme für Seniorenwohnungen im

Burgenland.



Datum: 11.10.2013, um 10:30 Uhr



Ort:

Pflegekompetenzzentrum Lackenbach

Lisztgasse 2, 7322 Lackenbach



Url: www.samariterbund.net



Rückfragen & Kontakt:

Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Karola Foltyn-Binder

Tel.: 01-89 145-221 oder 0664/844 60 17

E-Mail: karola.foltyn-binder @ samariterbund.net

www.samariterbund.net