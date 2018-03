AVISO Pressekonferenz: "Eine stärkere Stimme für die Umwelt!"

Mittwoch, 9. Oktober 2013, 10.30 Uhr Café Landtmann, Löwelzimmer, Universitätsring 4, 1010 Wien

Wien (OTS) - Nach der Wahl: Der Umweltdachverband und seine Mitgliedsorganisationen | naturschutzbund |, Naturfreunde Österreich und Forum Wissenschaft & Umwelt präsentieren die umweltpolitischen Meilensteine für das neue Regierungsprogramm

Die Nationalratswahl ist geschlagen. Ein Tenor, der sich in den Analysen herauskristallisiert, ist der Wunsch nach Veränderungen im Politikstil. Transparenz und mehr Einbindung der Zivilgesellschaft, aber auch zentrale Strukturfragen im Zuge einer Verwaltungsreform sind nur einige Eckpunkte, die nötig sind, um Österreich umweltpolitisch zukunftsfit zu machen. Zudem muss der aktuelle Weltklimabericht, der erneut drastische Folgen des Klimawandels auch für Österreich vorhersagt, die nächste Bundesregierung endlich wachrütteln. Die Mitgliedsorganisationen des Umweltdachverbandes haben in einem Positionspapier an die künftige Regierung die Eckpfeiler einer zukunftsfähigen Umwelt- und Naturschutzpolitik festgemacht. Im Rahmen dieser Pressekonferenz werden die wesentlichen Forderungen präsentiert.

TeilnehmerInnen:

- Gerhard Heilingbrunner, ehrenamtlicher Präsident Umweltdachverband - Reinhold Christian, Präsident Forum Wissenschaft & Umwelt

- Regina Hrbek, Leiterin Abteilung Natur & Umweltschutz Naturfreunde Österreich

- Roman Türk, Präsident | naturschutzbund |

Wir freuen uns, Sie bei dieser Pressekonferenz zu begrüßen.

Rückfragen & Kontakt:

Umweltdachverband

Dr.in Sylvia Steinbauer

Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: (++43-1)40113/21

sylvia.steinbauer @ umweltdachverband.at

http://www.umweltdachverband.at