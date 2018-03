Oesterreichs Energie: Regulator verabschiedet sich von österreichischen Energie- und Umweltzielen

Eigenständige Stromversorgung aus inländischen Kraftwerken darf nicht gefährdet werden - Strompreise in Österreich sind fair und marktkonform

Wien (OTS) - Als gegen die österreichischen Interessen gerichtet und nicht nachvollziehbar weist Oesterreichs Energie, die Interessenvertretung der E-Wirtschaft Aussagen von Strommarkt-Regulator Walter Boltz im Zusammenhang mit der Veröffentlichung des Marktberichts der E-Control zurück.

Barbara Schmidt, Generalsekretärin von Oesterreichs Energie: "Boltz setzt mit diesen Aussagen leichtfertig die Versorgungssicherheit und den energiepolitischen Konsens in Österreich aufs Spiel, nämlich den Zielpfad für eine weitgehend auf erneuerbaren Energien basierende Stromversorgung aus inländischer Erzeugung. Damit droht aber eine höhere Abhängigkeit vom Ausland. Österreichs Strompreise sind ganz im Gegenteil zu den Behauptungen der E-Control fair und marktkonform."

Die Elektrizitätsunternehmen können im europäischen Binnenmarkt ihre Preise frei kalkulieren und niemand darf gezwungen werden, Verluste zu machen. Die E-Wirtschaft hat zudem einen Versorgungsauftrag, den sie auch wirtschaftlich erfüllen können muss. Die Konsumenten hätten nichts davon, wenn inländische Unternehmen Kraftwerke stilllegen müssten oder nicht überlebensfähig seien, wenn die Erzeugung von Strom in großem Stil ins Ausland abwandert. Schmidt: "Mit derartigen Ansinnen verlässt der Regulator den Common Sense in Österreich, der auf der Energiestrategie aufbaut." Ziel der Energiestrategie ist es unter anderem, die Abhängigkeit Österreich von Energielieferungen aus dem Ausland zu reduzieren. Alles andere bedeute Arbeitsplatzverluste, geringere Kaufkraft im Inland und insgesamt volkswirtschaftliche Nachteile für Österreich. Allein in den vergangenen zwei Jahren sicherten die Investitionen der E-Wirtschaft rund 28.000 zusätzliche Arbeitsplätze in Österreich und führten zu einem Produktionseffekt von 5,6 Milliarden Euro.

Preise in Österreich absolut marktkonform

Mit durchschnittlich 20,2 Cent pro Kilowattstunde bei Haushaltskunden befinden sich die Strompreise in Österreich im Mittelfeld vergleichbarer Länder und das obwohl die Steuer- und Abgabenbelastung mit 6,1 Cent pro Kilowattstunde deutlich höher ist als in den meisten anderen Ländern. Schmidt: "Hätten wir die gleichen Stromsteuern wie Großbritannien, wäre der Strompreis in Österreich unter 15 Cent und damit unter den billigsten in Europa." Den Vorwurf überhöhter Margen habe man seitens der E-Control schon öfter gehört, einen konkreten Beweis sei der Regulator aber bisher schuldig geblieben. Andererseits leiste sich Österreich eine der teuersten Regulierungsbehörden Europas, die auch von den Stromkunden bezahlt werden müsse.

Keine Kapazitätsüberhänge in Österreich

Die in Österreich installierte Kraftwerksleistung ist aus Sicht von Oesterreichs Energie keineswegs überhöht. Der moderne inländische Kraftwerkspark werde vielmehr gerade vor dem Hintergrund der Energiewende dringend benötigt. Kraftwerksstillegungen habe es zu Beginn der Liberalisierung gegeben, heute dagegen könne man keineswegs von nicht benötigter Kapazität sprechen. Schmidt: "Nur weil Kraftwerke aufgrund der gestörten Marktsituation nicht laufen können, sind sie noch lange nicht unnötig, sondern wichtige Bausteine für die Versorgungssicherheit. Auch im Super-Wasserjahr 2012 gab es hohe Nettostromimporte von drei Milliarden Kilowattstunden."

