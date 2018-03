Erinnerung: Einladung zur Pressekonferenz der Österreichischen Ärztekammer

Engpass bei Strahlentherapie - Gefahr für Krebspatienten

Wien (OTS) - Wer in Österreich an Krebs leidet, hat unter Umständen schlechtere Karten als der durchschnittliche Westeuropäer. Denn in vielen Regionen fehlt es an Strahlentherapie-Geräten, obwohl das Bestrahlen neben chirurgischen Eingriffen die zweitwichtigste Behandlungsmethode bei Krebs ist. Ursachen sind unter anderem betriebswirtschaftliche Überlegungen der Spitäler, schlechte Koordination und Eigeninteressen der Länder. Folge: Immer mehr Krebspatienten müssen monatelang auf die oft lebensrettende Behandlung warten.

Mit diesem Problem befasst sich eine Pressekonferenz der Österreichische Ärztekammer, zu der wir sie herzlich einladen:

Thema:

Engpass bei Strahlentherapie - Gefahr für Krebspatienten

Zeit:

Montag, 7. Oktober 2013, 10:00 Uhr

Ort:

Österreichische Ärztekammer,

Konferenzzentrum 1. Stock, Saal 4

Weihburggasse 10-12

1010 Wien

Teilnehmer:

- Dr. Johannes Steinhart, Obmann der Bundeskurie niedergelassene Ärzte und Vizepräsident der Österreichischen Ärztekammer

- Univ.-Doz. Dr. Robert Hawliczek, Obmann der Bundesfachgruppe Strahlentherapie-Radioonkologie in der Österreichischen Ärztekammer

- Univ.-Prof. Dr. Felix Sedlmayer, Vizepräsident der Österreichischen Fachgesellschaft für Radioonkologie

Einladung zur Pressekonferenz der Österreichischen Ärztekammer



Thema:

Engpass bei Strahlentherapie - Gefahr für Krebspatienten



Teilnehmer:



- Dr. Johannes Steinhart, Obmann der Bundeskurie niedergelassene

Ärzte und Vizepräsident der Österreichischen Ärztekammer

- Univ.-Doz. Dr. Robert Hawliczek, Obmann der Bundesfachgruppe

Strahlentherapie-Radioonkologie in der Österreichischen Ärztekammer

- Univ.-Prof. Dr. Felix Sedlmayer, Vizepräsident der

Österreichischen Fachgesellschaft für Radioonkologie



Datum: 7.10.2013, um 10:00 Uhr



Ort:

Österreichische Ärztekammer Veranstaltungszentrum 1. Stock,

Saal 4

Weihburggasse 10-12, 1010 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle der Österreichischen Ärztekammer

Tel.: (+43-1) 513 18 33 - 12