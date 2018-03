Grünewald zu internationalen Rankings: Kein fairer Wettbewerb für heimische Universitäten möglich

Grüne: Schönreden beenden, aktiv werden

Wien (OTS) - "Das Einzige, was in der Wissenschaftspolitik in den letzten Wahlkampfwochen gesteigert wurde, sind die öffentlichen Auftritte von Bundesminister Karlheinz Töchterle. Eröffnungen, Besuche und Ankündigungen, aber unterm Strich kein großer Wurf", kritisiert der Wissenschaftssprecher der Grünen, Kurt Grünewald, anlässlich des aktuellen Times Uni Rankings. Es fehlen das klare Bekenntnis zur Wissenschaft sowie die Umsetzung versprochener Budgetpfade.

"Auch die Universitätenkonferenz betont immer wieder, dass die Uni-Milliarde lediglich erlaubt, den vielfach unbefriedigenden Status Quo zu erhalten. Das angebliche Budgetplus für Hochschulen bis 2017 zeigt sich nicht im Bundesfinanzrahmengesetz. Es muss woanders versteckt sein, genauso wie die versprochene massive Stärkung der Grundlagenforschung", meint Grünewald.

"Besonders ärgerlich ist die öffentliche Behauptung der vermehrten Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Im Gegenteil, diesem fehlen an österreichischen Universitäten vielfach die Perspektiven. Personaleinsparungen, oft prekäre Beschäftigungsverhältnisse mit einem zunehmenden Anteil an 'TeilzeitforscherInnen' sind längst Realität", kritisiert Grünewald.

"Erst ein international vergleichbares Grundbudget und eine Verbesserung der Basisausstattung erlaubt einen fairen Wettbewerb mit anderen Universitäten. Um all seinen Aufgaben gerecht zu werden und ein höheres kompetitives Fördervolumen zu erzielen, müsste sich das FWF Budget verdoppeln. Für diese schlechten Voraussetzungen schneiden unsere Universitäten erstaunlich gut ab" analysiert Grünewald die gegenwärtige Situation. "Es ist schon paradox wie oft der Lateiner Töchterle in den brennenden Fragen der Hochschulpolitik mit seinem Latein am Ende ist."

