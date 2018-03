ÖBB/ÖSV: Offizielle Einkleidung des Austria Ski Teams & "Ski Austria Zug"-Taufe

Medieneinladung

Wien (OTS) - Die ÖBB und der ÖSV laden Sie am Donnerstag, 10.10.2013, zur offiziellen Einkleidungs-Präsentation des Austria Ski Teams in der ÖBB-BahnhofCity Wien West (Westbahnhof) ein.

Medienvertreter haben die Möglichkeit das ÖSV-Team auf der Fahrt im ÖBB-Sonderzug "Ski Austria railjet" von Innsbruck nach Wien zu begleiten und sich mit den Athleten in gemütlicher Atmosphäre auszutauschen. Ihre Zugbegleiter sind unter anderem Marcel Hirscher, Benjamin Raich, Marlies Schild, Michaela Kirchgasser, Kathrin Zettel, Thomas Morgenstern & Gregor Schlierenzauer.

Achtung: Interviews mit den aktiven Sportlern sind aufgrund des straffen Zeitplans ausschließlich während der Zugfahrt ab Salzburg möglich.

Nach Ankunft der ÖSV-Stars wird der "Ski Austria Zug" von ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel und ÖBB CEO Christian Kern offiziell getauft.

Im Anschluss daran präsentieren die erfolgreichsten Wintersportler Österreichs die ÖSV-Winterkollektion 2013/14.

Programmablauf, Donnerstag, 10.10.2013

11.34 Uhr: Abfahrt des Sonderzuges "Ski Austria railjet" mit den erfolgreichsten ÖSV-Sportlern von Innsbruck Hauptbahnhof

13.33 Uhr: Zustiegsmöglichkeit für Medienvertreter am Salzburger Hauptbahnhof

16.30 Uhr: Ankunft der ÖSV-Sportler am Westbahnhof und offizielle "Ski Austria Zug"-Taufe

17.00 Uhr: Modenschau zur Präsentation der ÖSV-Winterkollektion und Verleihung der "Goldenen Teekanne"

18.00 Uhr: Autogrammstunde mit allen ÖSV-Stars

18.52 Uhr: Rückfahrt des Sonderzuges "Ski Austria railjet" ab Wien

Eine Anmeldung für die Einkleidung ist aus Planungsgründen unbedingt erforderlich!

Anmeldungen zur Sonderzugfahrt im "Ski Austria railjet" (Innsbruck, Salzburg, Wien) hin und/oder retour bitte (bis Freitag, 4.10.2013) per Mail an foidl @ oesv.at

Anmeldungen NUR zur Zugtaufe und Modenschau in Wien bitte (bis Montag, 7.10.2013) per Mail an eva.ruttensteiner @ oebb.at

