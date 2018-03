Bundesjugendvertretung: Einheitliche Regeln und Prävention beim Jugendschutz gefordert!

Die BJV kritisiert das Inkrafttreten eines neuen Jugendschutzgesetzes mit höheren Strafen in der Steiermark.

Wien (OTS) - Für die Bundesjugendvertretung (BJV) ist das heutige Inkrafttreten eines neuen Jugendschutzgesetzes in der Steiermark völlig kontraproduktiv: "Dass in Österreich immer noch neun Landesgesetze die Rechte und Pflichten junger Menschen regeln, ist fernab jeglicher Lebensrealität. Bedauerlich ist, dass nun erneut Änderungen bei einem Landesgesetz beschlossen wurden, anstatt auf ein bundesweit einheitliches Jugendschutzgesetz hinzuarbeiten", so die Kritik von BJV-Vorsitzender Johanna Tradinik.

Kritik an Strafen

Die BJV-Vorsitzende kritisiert vor allem die höheren Strafen für Jugendliche bei Verstößen gegen das steirische Jugendschutzgesetz:

"Wir wissen genau, dass solche Strafen wenig bringen. Beim Jugendschutz muss Priorität auf Prävention und Information gelegt werden. Gute Information kann aber nur gelingen, wenn endlich Schluss ist mit dem Gesetzes-Wirr-Warr. Ein einheitliches Jugendschutzgesetz ist schon längst überfällig!"

Einheitliches Gesetz gefordert

Für junge Menschen ist es völlig unverständlich, warum für sie ständig andere Gesetze und Regelungen gelten, sobald sie von einem Bundesland ins nächste wechseln. "Besonders absurd ist die Situation für Jugendliche in Grenzregionen, die zum Beispiel an ihrem Schulstandort in einem Bundesland länger ausgehen dürfen als in ihrem Heimatort ein paar Kilometer weiter", erklärt Tradinik.

Beim Jugendcheck im Rahmen der BJV-Wahlinfokampagne sprachen sich alle Parteien für einheitliche Regeln aus. Die BJV erwartet sich daher neuen Schwung in der Debatte. "Wir fordern die künftige Regierung auf, Verhandlungen mit den Ländern rasch wieder aufzunehmen und hier endlich ein zeitgemäßes Jugendschutzgesetz zu schaffen, dass den Lebensrealitäten junger Menschen entspricht", betont Tradinik abschließend.

Link zur Jugendschutz-Kampagne der BJV: www.vereinheitlichen.at

