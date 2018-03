DER STANDARD-Kommentar: "Den Stillstand aufteilen" von Michael Völker

"Hunger, Not und Elend: Von den Verlockungen der großen Koalition"; Ausgabe vom 1.10.2013

Wien (OTS) - Josef Cap, der Klubobmann der SPÖ, ist das Sinnbild für den Schrecken und den Untergang jener Regierungszusammenarbeit, die man einmal die große Koalition genannt hat. Cap hat nichts erkannt und nichts begriffen. Besser kommunizieren will er jetzt. Aber weitermachen wie bisher. Zynisch bis zur Selbstaufgabe - eine Übung, die der SPÖ-Klubobmann offenbar zur Perfektion gebracht hat. Cap ist kein Volksvertreter, er ist ein klassischer Parteienvertreter. Viele Jahre lang war er sein Geld wert: Keiner konnte Probleme so gut wegreden, keiner konnte Niederlagen so gut leugnen, keiner konnte den Deckel so gut draufhalten. Das ist vorbei, wohl endgültig. Man will Cap nicht mehr hören. Kann ihn nicht mehr hören. Da kann einem schlecht werden.

Ähnliches gilt übrigens für sein schwarzes Pendant, für ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf. Der sieht jetzt die Zeit für Reformen gekommen. Jetzt. Kopf ist seit 2008 Klubchef. Und meint, die beiden Parteien sollten weniger streiten. Alles schon gehört, dutzendmal. Es wird nicht besser.

Cap und Kopf gehören zur Abordnung jener Parteisoldaten, die die Totengräber der großen Koalition stellen.

Die knappe Mehrheit von 51 Prozent, die SPÖ und ÖVP am Sonntag mühevoll errungen haben, ist wahrlich kein Auftrag, wieder eine große Koalition zu bilden. Das war weder die vordringliche Intention der Wähler, die ihre Stimme für Rot oder Schwarz abgegeben haben, noch entspricht das der Stimmung in den Parteien.

Vor allem in der ÖVP gibt es viele, die sagen: Alles, nur nicht große Koalition. Natürlich steckt da viel taktisches Kalkül dahinter. Es geht vorrangig darum, bei Werner Faymann den Preis für eine Zusammenarbeit in die Höhe zu treiben. Das kann die ÖVP gut: Wahlen verlieren und großmotzig Bedingungen stellen. Es geht aber auch um ehrliche Ablehnung und Abneigung. Und es geht um ganz konkrete inhaltliche Differenzen, die jetzt auch im Wahlkampf gut sichtbar geworden sind und sich nicht wegplaudern lassen.

Anders als die SPÖ hat die ÖVP tatsächlich mehrere Optionen. Der Nachteil: Wie man es dreht und wendet, es wäre die FPÖ dabei. Und das ist auch den meisten in der ÖVP zu ungustiös, rein inhaltlich betrachtet. Dass es jetzt auch Stimmen in der ÖVP gibt, die ernsthaft eine Zweierkoalition mit den Grünen oder den Neos vorschlagen, macht sie zwar sympathisch, spricht aber nicht für deren politischen Scharfsinn. Das geht sich nicht aus. Daran mag man auch den Grad der Verzweiflung messen: Die Aussicht, wieder mit einem Kanzler Werner Faymann, dem es nur um den Machterhalt geht, zusammenarbeiten und den Stillstand aufteilen zu müssen, ist für viele Schwarze geradezu schmerzhaft.

Die Rolle des Zweiten ist undankbar und führt mit Sicherheit zu einer noch größeren Fluktuation jener Menschen, die sich noch mit der ÖVP identifizieren können: Als Regierungsbeiwagerl ist man entweder der Ja-Sager oder der Nein-Sager. Beide Rollen sind nicht sonderlich sympathisch.

Michael Spindelegger - oder eher noch sein Nachfolger - müsste eine neue Partnerschaft erfinden, die tatsächlich Reformen erzwingt und nicht wieder im Nachhinein die selbst vergebenen Chancen bejammert. Dazu gehört auch eine umfassende personelle Erneuerung.

Und ja, es braucht ziemlich sicher auch einen dritten Partner. Neos oder Grüne. Nicht, obwohl es schwierig ist. Sondern gerade deswegen.

