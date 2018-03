Ablinger dankt Kulturministerin Schmied für gute Zusammenarbeit

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Kultursprecherin Sonja Ablinger dankt Kulturministerin Claudia Schmied für die gute Zusammenarbeit im Kulturbereich. Claudia Schmied habe in der Kultur wichtige Schritte gesetzt, betonte die SPÖ-Kultursprecherin am Montag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. "Ich erinnere - um nur wenige Beispiele zu nennen -an den freien Museumseintritt für Kinder und Jugendliche, die Aufstockung der Basisabgeltung von Bundestheatern und Museen, die Erhöhung des Filmbudgets, die Unterstützung der Digitalisierung der Kinos, ihr Engagement für die Bibliotheken und für Frauen in der Kunst und Kultur. Claudia Schmied war immer der Überzeugung, dass die Förderung von Kunst und Kultur eine öffentliche Aufgabe ist und hat auch die Frage der Partizipation am Kulturgeschehen in den Vordergrund gestellt. Ich danke ihr für die Zusammenarbeit und vor allem für die Offenheit und Dialogbereitschaft. Claudia Schmied ist dem Parlament immer auf Augenhöhe begegnet. Ich wünsche ihr viel Erfolg und alles Gute für ihre weiteren Pläne", so Ablinger abschließend. **** (Schluss) mb/sas/mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493