Walser zu Schmied-Rücktritt: "Respekt, Frau Ministerin!"

Grüne: SPÖ gibt Gemeinsame Schule schon vor Regierungsverhandlungen auf

Wien (OTS) - "Ich habe großen Respekt für diese Entscheidung, denn Claudia Schmied war engagiert, musste angesichts des großkoalitionären Ideologiestreits und der festgefahrenen Positionen aber scheitern", sagt Harald Walser, Bildungssprecher der Grünen, zum Rücktritt von Unterrichtsministerin Claudia Schmied.

"Eine Schulreform in der rot-schwarzen Koalition durchzuführen, ist nahezu eine mission impossible", resümiert Walser: "Die Ministerin wurde von Kanzler Werner Faymann und der SPÖ-Führungsriege mehrfach im Regen stehen gelassen und die Blockadefraktion in der ÖVP hat sie von vornherein zum Feindbild erklärt."

Walser erinnert an die heftigen Diskussionen um ganztägige Schulformen, eine neue LehrerInnen-Ausbildung oder das LehrerInnen-Dienstrecht: "In all diesen Fragen lag Schmied richtig, das Problem war, dass überfällige Reformen in den langwierigen Verhandlungen solange verwässert wurden, bis bei der Beschlussfassung im Parlament oft nur mehr sehr wenig oder gar kein Fortschritt zu erkennen war."

Verwundert zeigt sich der Grüne Bildungssprecher darüber, dass Bundeskanzler Faymann schon heute erklärt, er bestehe nicht darauf, dass das Unterrichtsressort in einer Koalition mit der ÖVP von seiner Partei besetzt werde, denn ein ÖVP-geführtes Ministerium wird in dieser Frage wohl kaum eine Reform durchführen: "Damit bricht die SPÖ schon am ersten Tag nach der Wahl das Versprechen, die Gemeinsame Schule sei eine Koalitionsbedingung. Faymann fällt in dieser Frage um, bevor er überhaupt einen Auftrag zur Regierungsbildung bekommen hat."

