Brustkrebs-Früherkennungsprogramm: WGKK hat alle Angebote der Ärztekammer abgelehnt

Keine Zugeständnisse für Radiologen und Gynäkologen - Krankenkasse verzögert Start des neuen Früherkennungsprogramms

Wien (OTS) - In der Debatte über den verzögerten Start des neuen österreichweiten Brustkrebs-Früherkennungsprogramms hält die Wiener Ärztekammer fest, dass in den Verhandlungen mit der Wiener Gebietskrankenasse die von der Ärztekammer geforderten minimalen Honorarsteigerungen für Radiologen und Gynäkologen von der WGKK stets abgelehnt wurden. Die WGKK selbst trage daher für den verzögerten Start des Programms die Verantwortung, verlautete aus der Ärztekammer. ****

Von einem "vernünftigen Angebot" der WGKK an die Wiener Radiologen und Gynäkologen könne keine Rede sein, betonte Ärztekammer-Verhandlungsführer Johannes Steinhart. Bereits vor zwei Wochen hat die Wiener Ärztekammer ein Angebot an die WGKK gelegt, das für die Jahre 2013 und 2014 über alle Ärztegruppen hinweg eine Honorarsteigerung vorsieht, die weit unter der Inflationsrate gelegen wäre. "Es liegt ausschließlich an WGKK-Obfrau Ingrid Reischl, dieses Angebot auch anzunehmen." Und wenn Hauptverbandsvorsitzender Hans-Jörg Schelling ein Angebot unter der Inflationsrate als "Erpressung" bezeichnet, dann sollte er seine Wortwahl "sehr rasch überdenken", so Steinhart. (ssch)

