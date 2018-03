Greenpeace zu Oettinger-Treffen: Letzte Chance für Berlakovich

Umweltminister muss sich bei Treffen mit Kommissar Oettinger gegen Atomsubventionen einsetzen

Wien (OTS) - Anlässlich des heutigen Treffens von Umweltminister Nikolaus Berlakovich und Energiekommissar Günther Oettinger am Rande des "Tages der Industrie" der Industriellenvereinigung fordert Greenpeace klare Worte von Berlakovich gegen die Förderung von Atomkraft in der EU. Laut einer vor einer Woche bekannt gewordenen Tonaufnahme bestätigte Oettinger, dass sich der Bau neuer Reaktoren wirtschaftlich nicht rechnen würde und forderte dementsprechend eine "sensible Umgehung oder Anpassung des Beihilferechts", um nationale Subventionen für neue Reaktoren möglich zu machen. Der Vorschlag der EU-Kommission, Investitionen in Atomkraftwerke als "gemeinsames Ziel der Union" festzuschreiben wird am 8. Oktober in Brüssel diskutiert.

"Berlakovich hat heute die vielleicht letzte Chance in dieser Legislaturperiode, sich als Umweltminister für die Interessen der ÖsterreicherInnen einzusetzen. Die Beteuerungen der EU-Kommission, dass ihr Vorschlag keine Erleichterungen für nationale Subventionen bedeuten und ausschließlich einer transparenten Abwicklung dienen würde, sind spätestens seit der Veröffentlichung der Aussagen Oettingers nicht mehr glaubwürdig. Berlakovich muss sich wie sein deutscher Kollege Peter Altmaier eindeutig gegen das Vorhaben aussprechen", fordert Julia Kerschbaumsteiner, Atomsprecherin von Greenpeace.

Die Atomlobby versuche derzeit an mehreren Fronten, eine technologieneutrale Klimaschutzpolitik in Europa durchzusetzen. Neben der Abänderung des Beihilferechts sei die Energie- und Klimastrategie der EU für das Jahr 2030 für die Zukunft der Atomenergie in Europa entscheidend. "Der alleinige Fokus auf Emissionssenkung setzt gefährliche Atomkraft mit sauberen und sicheren Erneuerbaren gleich. Länder wie Großbritannien, die eine Streichung des Ziels zum Ausbau von Erneuerbaren fordern, dürfen sich nicht durchsetzen. Die europäische Energiewende braucht auch über das Jahr 2020 hinaus drei ambitionierte und verbindliche Ziele für CO2-Reduktion, den Ausbau von Erneuerbaren sowie Energieeffizienz", ist Kerschbaumsteiner überzeugt.

