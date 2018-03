Steibl: ÖVP ist ehrlicher Partner für Familien

Faymann-Steuern nehmen Familien Luft zum Atmen - Wahlfreiheit für die Familien wahren – ÖVP-Kanzlerkandidat Michael Spindelegger will Österreich voranbringen und hält seine Versprechen

Wien, 26. September 2013 (ÖVP-PK) "Nur die ÖVP ist ein ehrlicher und verlässlicher Partner für die Familien in Österreich. Neue Steuern und Belastungen, wie die SPÖ sie plant, nehmen den Familien in Österreich die Luft zum Atmen. Deshalb sagt die ÖVP klar Nein zu neuen Faymann-Steuern und SPÖ-Zwangsideen", so ÖVP-Familiensprecherin Ridi Steibl, und weiter: "Die Paradedisziplin

der SPÖ ist es, Mittelstand und Familien auch noch den letzten Cent aus der Tasche zu ziehen. Dabei drohen die Familien schon jetzt von der Fülle an Steuern und Belastungen erdrückt zu werden. Deshalb kämpft die ÖVP, als Partner der Familien in der Regierung, gegen neue Belastungen und SPÖ-Zwangsideen. Steibl: "Für uns steht die Wahlfreiheit im Zentrum unserer Politik. Deshalb stellen wir uns klar gegen die SPÖ-Forderungen nach Zwangstagsschule und Kindergarten-Zwang ab dem ersten Lebensjahr." ****

"ÖVP-Kanzlerkandidat Michael Spindelegger hat die Konzepte, die Österreich voranbringen. Er hat seinen Plan für die ersten 100 Tage als Bundeskanzler vorgelegt. So wird er die Voraussetzungen für 420.000 neue Arbeitsplätze und 30.000 neue Wohnungen schaffen, die freiwillige Mitarbeiter-Erfolgsbeteiligung einführen und einen Steuerfreibetrag von 7.000 Euro für jedes Kind schaffen", erklärt die ÖVP-Abgeordnete, und weiter: "Michael Spindelegger ist der Garant dafür, dass etwas weitergeht in unserem Land. Er steht zu seinem Wort, was die zahlreichen gehalten Versprechen zeigen: Mit der Direktauszahlung der Familienbeihilfe, dem Familienrechtspaket, dem gratis Kindergartenjahr und dem einkommensabhängigen Kinderbetreuungsgeld hat er vieles für die Familien in Österreich verbessert", betont Steibl. Und während die ÖVP in der vergangenen Legislaturperiode 61 Prozent ihrer Forderungen umgesetzt hat, waren es bei der SPÖ nur 56 Prozent. "In den vergangenen fünf Jahren hat Faymann unter Beweis gestellt, was er für Österreich tut – nämlich nichts! Deshalb ist klar: Zeit für neue Ehrlichkeit im Kanzleramt. Zeit für einen Bundeskanzler Michael Spindelegger."

