Regner: Starke Industrie ist Schlüsselfaktor für die wirtschaftliche Zukunft Europas

SPÖ-Europaabgeordnete will mit ihren Anträgen im EU-Parlament die Mitwirkungsrechte von ArbeitnehmerInnen und Sozialpartnern stärken - Bis 2020 bis zu 400.000 neue Jobs schaffen!

Wien (OTS/SK) - Bei der heutigen Abstimmung über Europas Reindustrialisierung zur Förderung von Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit im Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten des Europäischen Parlaments in Brüssel geht es einen wichtigen Schritt in Richtung einer Stärkung der Industrie zum Wohle aller Bürgerinnen und Bürger. Die SPÖ-Europaabgeordnete Evelyn Regner brachte mehrere Änderungsanträge im EU-Parlament ein. Regner betont hier auch die Vorteile von dualen Ausbildungssystemen wie etwa in Österreich und regt eine stärkere Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Universitäten sowie Fachhochschulen an. "Wir sehen in der Praxis sehr deutlich, dass das duale Ausbildungssystem klare Vorteile für den Arbeitsmarkt hat und mehr Jobs geschaffen werden können", so Regner am Donnerstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Die SPÖ-Europaabgeordnete betont: "Enorm wichtig ist das festgeschriebene Ziel einer ökologischen und sozialen Marktwirtschaft, in der nicht irgendwelche Jobs, sondern stabile Beschäftigungsverhältnisse mit angemessenen Löhnen geschaffen werden. Durch eine kluge Reindustrialisierung können wir bis zum Jahr 2020 bis zu 400.00 Jobs in Europa schaffen!" Evelyn Regner will aber im Zug der neuen EU-Industriestrategie auch die Rechte der ArbeitnehmerInnen und Sozialpartner stärken: "Gerade bei Umstrukturierungen müssen die Rechte der ArbeitnehmerInnen auf Information, Konsultation und Mitbestimmung verbessert werden", sagt Regner, Mitglied im Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten. (Schluss) bj/mp

