KONSUMENT: Winterreifen im Test - 11 von 32 "gut"

Testsieger punkten bei nasser Fahrbahn, Spritverbrauch und Verschleiß

Wien (OTS/VKI) - Schlüsselkriterium für einen hochwertigen Winterreifen ist sein Nassgriff bei tiefen Temperaturen. Schnee und Eis dagegen meistern viele Reifen gut, wie ein aktueller Test in der Zeitschrift KONSUMENT zeigt. Geprüft wurden Winterreifen in zwei Dimensionen: 185/60 R 15 (für Kleinwagen/Kompakte) und 225/45 R 17 (für starke Limousinen/Minivans). Erfreulich: Von insgesamt 32 getesteten Reifen fielen nur vier im Praxischeck komplett durch, elf dagegen erhielten eine "gute" Gesamtbewertung. Sämtliche Testergebnisse im Überblick sowie weitere Informationen zum Thema gibt es online unter www.konsument.at und ab sofort im Oktober-KONSUMENT.

Testsieger in der kleineren Dimension 185/60 R 15 wurde mit 71 von 100 möglichen Punkten der ContiWinterContact TS 850. Er überzeugte durch sein solides Fahrverhalten bei Nässe, Eis und Schnee in Verbindung mit geringem Spritverbrauch und Verschleiß. Zwar liegt der Preis für diesen Reifen mit rund 68 Euro etwas über dem Durchschnitt. Gute Werte bei Verschleiß und Verbrauch sprechen jedoch für den Reifen von Continental.

In der Dimension 225/45 R17 schlug sich Continental ebenfalls gut. Aber auch andere Hersteller zeigten hier ein ausgewogen hohes Niveau über alle Kriterien hinweg. Der Bridgestone Blizzak LM-32 S etwa schlug sich gut bei Nässe, der Michelin Alpin A4 dagegen punktete mit geringem Verschleiß.

Dass Verschleiß und Verbrauch zu den wichtigsten Kriterien gehören, auf die beim Kauf geachtet werden sollte, zeigen auch einige allgemeine Vergleichsdaten aus dem aktuellen Test: So liegen etwa beim Verbrauch in der schmalen Dimension zwischen dem besten Reifen (Semperit) und dem schlechtesten (Marangoni) 0,4 Liter auf 100 km. Auch im Punkt Verschleiß zeigten sich markante Unterschiede: So kamen beispielsweise Autos mit Reifen von Falken, Teca oder Tokyo nur halb so weit wie mit Reifen von Michelin.

