Neues Volksblatt: "Verstellter Blick" (von Markus Ebert)

Ausgabe vom 25. September 2013

Linz (OTS) - Noch sind sie nicht ganz vorbei, doch mit der gestrigen Debatte zwischen ÖVP-Chef Michael Spindelegger und SPÖ-Kanzler Werner Faymann haben die TV-Diskussionen ihren Spannungsbogen überschritten. Eines hatten so ziemlich alle "Duelle" gemeinsam: Jede Partei sah ihren Kandidaten als Sieger an, was entweder ein Bauchgefühl der Parteistrategen war oder auf wackeligen Umfragebeinen stand. Die Wählerschaft fällt ihr Urteil am Sonntag, und ob und wie weit die TV-Sendungen einen Einfluss hatten, wird sicher auch erfragt werden. Wie wichtig freilich bei aller Medienpräsenz der persönliche Kontakt ist, hat gestern unsere Telefonsprechstunde mit OÖVP-Spitzenkandidatin und Finanzministerin Maria Fekter gezeigt. Von der persönlichen Problemlage bis hin zum Wunsch, keine Koalition mit der SPÖ mehr einzugehen, wurde vieles an sie herangetragen, und schon das Gefühl, angehört zu werden, schien so manche Last von den Schultern zu nehmen.

Und da war, auch bei aller Kritik, nie etwas von jener Animosität gegenüber Politikern zu spüren, die angeblich so groß ist. Vielleicht sollten die Strategen darüber nachdenken, ob die sogenannte Politikverdrossenheit nicht eher aus dem Umgang der Parteien miteinander resultiert und weniger aus dem, was politisch umgesetzt wird. Das gegenseitige Schlechtreden verstellt den Blick auf das Erreichte, und das ist schade.

