Brunner protestiert bei Botschafterin gegen Hundehatz in Rumänien

Grüne fordern umfassende Strategie und Sterilisationsprogramme anstatt Massentötungen von Straßenhunden

Wien (OTS) - "Die Tötung von tausenden streunenden Hunden ist keine akzeptable Antwort auf das Problem, das nur durch Sterilisieren und eine umfassende Strategie zu lösen ist", kommentiert die Grüne Tierschutzsprecherin, Christiane Brunner, die aktuellen Vorgänge in Rumänien.

In Folge des tragischen Todes eines Kindes in Rumänien hat das rumänische Parlament ein Gesetz beschlossen, das die Tötung von Streunerhunden, nachdem sie 14 Tage im Tierheim gewesen sind, möglich macht. Das Gesetz gibt den Bürgermeistern außerdem die Möglichkeit, die Tötung anzuordnen, wenn nicht ausreichend Ressourcen vorhanden sind, um Tierheime zu bauen oder die Tiere mit Futter und Medikamenten zu versorgen. Das Gesetz ist noch nicht in Kraft. Morgen, am 25. September, soll vom Verfassungsgerichtshof geprüft werden, ob dieses Gesetzt verfassungskonform ist.

"Mich erreichen zahlreiche Meldungen, dass schon jetzt, ohne dass dieses Gesetz in Kraft ist, zahlreiche Hunde auf bestialische Weise durch Privatpersonen getötet werden. Und dies ohne dass die Behörden einschreiten. Das ist nicht hinnehmbar. Deshalb habe ich mich an die rumänische Botschafterin gewandt und unseren Protest zum Ausdruck gebracht", erklärt Brunner.

Im Vertrag von Lissabon (sog. EU-Reformvertrag) haben sich die Regierungen darauf verständigt, das "Amsterdamer Protokoll" zum Tierschutz als einen eigenständigen Artikel zu verankern. Das Vertragswerk besagt, dass die Union und die einzelnen Mitgliedstaaten den Erfordernissen des Wohlergehens der Tiere als fühlende Wesen Rechnung zu tragen haben.

"Bereits 2010 wurde im österreichischen Parlament ein von mir eingebrachter Antrag einstimmig beschlossen. Demnach soll die Bundesregierung auf EU-Ebene Maßnahmen zum Schutz von Straßentieren erwirken. Rumänien braucht ein geeignetes Verwaltungssystem zur Sterilisation und Impfung streunender Hunde. Hierfür sind auch EU-Mittel zur Verfügung zu stellen. Ich erwarte mir von unserer Regierung auf EU-Ebene mehr klare Worte für den Tierschutz", fordert Brunner.

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

Tel.: +43-1 40110-6697

presse @ gruene.at