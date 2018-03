Khol: Senioren wählen den Kanzlerwechsel! Echte Mitbestimmung in der ÖVP statt SPÖ-Pensionslügen!

Im Kanzlerduell ist klar: Nur Michael Spindelegger lässt die Senioren selbst mitbestimmen! Aubauer direkt gewählte Senioren-Kandidatin auf der ÖVP-Bundesliste!

Wien (OTS) - "Acht Tage vor den Nationalratswahlen ist klar: Die Seniorinnen und Senioren werden den Kanzlerwechsel wählen! Senioren haben genug von den ewigen Beschwichtigungsparolen und SPÖ-Pensionslügen. Senioren wollen direkt mitbestimmen, sie wollen selbst mitarbeiten und ihre Erfahrung einbringen. Michael Spindelegger hat meine Bundesobmann-Stellvertreterin Mag. Gertrude Aubauer an wählbarer Stelle der ÖVP-Bundesliste nominiert. Unser Kanzler-Kandidat Spindelegger zeigt damit sein Verständnis der Generationen-Zusammenarbeit: ÖVP-Senioren ziehen selbst in den Nationalrat ein und treffen dort gemeinsam mit den anderen Generationen die richtigen Entscheidungen für die Zukunft der Generationen in Österreich", erklärt Univ.-Prof. Dr. Andreas Khol, Bundesobmann des Österreichischen Seniorenbundes, zum Start der letzten Woche vor den Wahlen.

"Die Senioren lassen sich nicht von den SPÖ-Pensionslügen beeindrucken. Senioren wissen: Die von so manchem Wahlkampf-Gegner behaupteten Null-Runden bei Pensionsanpassungen oder angebliche Pläne zur Änderung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters sind altbekannte Lügen - aber sicher nicht Inhalt des ÖVP-Programms! Auch lassen sich die Senioren als erfahrenste Wählerinnen und Wähler des Landes sicher nicht von kursierenden Umfragen irritieren, mit denen zunehmend versucht wird Politik zu machen. Hätten die Umfragen heuer Recht gehabt, so wäre die Wehrpflicht abgeschafft worden, hätte LH Pröll in Niederösterreich die absolute Mehrheit verloren, hätte es in Kärnten die ÖVP zerbröseln müssen, hätte in Tirol LH Platter gar Platz 1 räumen müssen und hätte in Salzburg eben kein Landeshauptmann-Wechsel von der skandalgeschüttelten SPÖ hin zu ÖVP-LH Haslauer stattgefunden", so Khol weiter.

"Die Senioren wissen auch: nur die ÖVP mit Michael Spindelegger schützt uns und unsere Familien vor neuen Steuern, bringt uns die Gebührenbremse gegen die Rot-Grüne Abzocke und für ein leistbares Leben und sichert unsere Pensionen durch die Schaffung neuer sicherer Arbeitsplätze - denn nur wenn die Jüngeren (15 - 65) gut bezahlte Arbeit haben, können Pensionen in einem Umlagesystem wie in Österreich überhaupt sicher sein", sieht Khol die Vorteile der Arbeit der Spindelegger-ÖVP.

"Michael Spindelegger nimmt die Anliegen der Senioren ernst. Er lässt die Senioren als gleichberechtigte Partner in allen Gremien auf allen Ebenen mitarbeiten und damit selbst mitbestimmen - im Nationalrat wieder durch unsere Abgeordnete und Bundesobmann-Stellvertreterin Gertrude Aubauer. Auch das Zukunftsprogramm der ÖVP wurde gemeinsam mit den Seniorinnen und Senioren erarbeitet. Und es handelt sich dabei um keinen Papiertiger - wir werden Schritt für Schritt in der täglichen Zusammenarbeit zwischen Seniorenbund und ÖVP umsetzen. Am 29.09. schaffen wir den Kanzlerwechsel", zeigt sich Khol abschließend überzeugt.

