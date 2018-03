Binder-Maier: Ausreichend Ganztagsbetreuungsplätze sind Voraussetzung für echte Chancengerechtigkeit und Wahlfreiheit

"Alle Kinder haben gleiche Chancen verdient" - ÖVP soll "plumpe Verunsicherungsversuche" stoppen

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Familiensprecherin Gabriele Binder-Maier betont zum morgigen Weltkindertag die Wichtigkeit des raschen Ausbaus von flächendeckenden Ganztagsplätzen in Schulen und Kindergärten. "Es geht darum, ein ausreichendes Angebot zu schaffen. Nur das garantiert Eltern echte Wahlfreiheit bei der Kinderbetreuung. Und nur das gewährleistet, dass wirklich alle Kinder in diesem Land gleiche Chancen in Sachen Bildung haben. Und alle Kinder haben die gleichen Chancen verdient", unterstrich Binder-Maier am Donnerstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Eltern wünschen sich mehr ganztägige Kinderbetreuungsangebote, so Binder-Maier. "Tatsache ist, dass es hier noch großen Aufholbedarf gibt. Es gibt noch zu wenige Betreuungsplätze für Unter-Dreijährige, der Bedarf ist noch nicht gedeckt. Deshalb ist es richtig, dass jetzt der Turbo gezündet wird." Als "unerträglich" bezeichnet die SPÖ-Familiensprecherin, dass die ÖVP diesen Ausbau mit Gerede um einen "Zwangskindergarten" zu verunglimpfen versucht. "Es besteht ein meilenweiter Unterschied zwischen Anspruch und Zwang. Wir wollen, dass Eltern einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz haben, um auch wirklich wählen zu können."

Auch für die Chancengerechtigkeit seien flächendeckende Ganztagskindergärten und -schulen unverzichtbar, stellte Binder-Maier klar. "In Kindergärten lassen sich Sprachdefizite ausgleichen, bevor sie in der Schule zum Problem werden." Bildung dürfe nicht von der Geldbörse der Eltern abhängen: "Ganztagsschulen ermöglichen die individuelle Förderung jedes Kindes unabhängig vom Einkommen der Eltern. Nicht jede Familie kann sich teure Nachhilfen leisten."

Die Familiensprecherin fordert die ÖVP daher auf, die "plumpen Verunsicherungsversuche" gegenüber den Eltern aufzugeben und den von der SPÖ eingeschlagenen Weg in Richtung Wahlfreiheit und Chancengerechtigkeit für Eltern und Kinder mitzugehen. "Denn das ist der richtige Weg", so Binder-Maier. (Schluss) sc/bj

