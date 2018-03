Internationale Jury verleiht den WWWforEurope Best Paper Award an Frank W. Geels

Wien (OTS/WIFO) - Der WWWforEurope Best Paper Award für Forschungsbeiträge zu den theoretischen und empirischen Grundlagen für ein dynamisches, sozial inklusives und ökologisch nachhaltiges Wachstum in Europa geht an Frank W. Geels von der Universität Manchester. Frank W. Geels erhält den Preis für seine unter dem Titel "The impact of the financial-economic crisis on sustainability transitions: Financial investment, governance and public discourse" erschienene Untersuchung zu den Auswirkungen der Wirtschaftskrise auf die Nachhaltigkeit des Wachstums in Europa.

In seiner in der renommierten Fachzeitschrift "Environmental Innovation and Societal Transitions" erschienenen Arbeit unterscheidet der Preisträger Frank W. Geels zwischen verschiedenen Auswirkungen der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise auf die Wahrscheinlichkeit der Umsetzung ökologischer Reformen in Europa. Wie seine empirische Untersuchung zeigt, hatten die unmittelbar nach Ausbruch der Krise in vielen Ländern initiierten Konjunkturprogramme einen deutlichen Anstieg der Umweltinvestitionen zur Folge, seit 2010 gerieten jedoch umwelt- und klimapolitische Zielsetzungen wieder ins Hintertreffen.

Die international zusammengesetzte Jury begründet die Auswahl des Preisträgers mit dem innovativen, interdisziplinären und empirischen Charakter der Arbeit von Frank W. Geels zum Zusammenhang zwischen öffentlicher Aufmerksamkeit und Meinung, Governance und Unternehmensinvestitionen, deren Methode ein breites Anwendungsfeld in anderen nachhaltigkeitsbezogenen Forschungsfragen finden kann.

Der Preis wird am 19. September 2013 im Rahmen der 1. WWWforEurope Feedback-Konferenz von Franz Fischler (Präsident des Europäischen Forum Alpbach) stellvertretend für die gesamte Jury überreicht. Die Jury umfasst neben Fischler mit Graciela Chichilnisky (Universität Columbia), Gernot Hutschenreiter (OECD), Geoffrey Hewings (Universität Illinois) und Rick van der Ploeg (Universität Oxford) renommierte Persönlichkeiten aus verschiedenen Bereichen von Nachhaltigkeitsforschung und Nachhaltigkeitspolitik.

Frank W. Geels ist Professor für Systeminnovation und Nachhaltigkeit am Sustainable Consumption Institute, einer interdisziplinären Forschungseinrichtung an der Universität Manchester. Er ist Vorsitzender des Netzwerkes International Sustainability Transitions Research und eine der international führenden Forscherpersönlichkeiten zum Thema des soziotechnischen Wandels. In seinen zahlreichen Publikationen beschäftigt sich Frank W. Geels vor allem mit koevolutionären Interaktionen zwischen Technologie, Konsumentenverhalten, Unternehmen, Märkten, Politik, kultureller Bedeutung und Infrastruktur.

Die mit dem WWWforEurope Best Paper Award ausgezeichnete Arbeit von Frank W. Geels, "The impact of the financial-economic crisis on sustainability transitions: Financial investment, governance and public discourse", ist unter folgendem Link verfügbar:

http://www.foreurope.eu/fileadmin/documents/pdf/Workingpapers/WWWforE

urope_WPS_no039_MS205.pdf.

Rückfragen & Kontakt:

Rückfragen bitte am Donnerstag, dem 19. September 2013, ab 12:30 Uhr an Dr. Margit Schratzenstaller, Tel. 0664/2256630, Margit.Schratzenstaller @ wifo.ac.at.