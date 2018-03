Stummvoll: Transparenzportal bringt Licht in den Förderdschungel

ÖVP setzt Reformen im Verwaltungsbereich um – Aus für ungerechtfertigte Mehrfachförderungen und Förderungen nach Gießkannenprinzip

Wien, 19. September 2013 (ÖVP-PK) "Mit der neuen Transparenzdatenbank kommt Licht in den Förderdschungel. Ungerechtfertigte Mehrfachförderungen und die Vergabe von Förderungen und Transfers nach dem Gießkannenprinzip gehören damit der Vergangenheit an", betont ÖVP-Finanzsprecher Günter Stummvoll zur heutigen Präsentation der Transparenzdatenbank durch Finanzministerin Maria Fekter. Stummvoll weiter: "Nach zahlreichen bereits bestehenden E-Government-Lösungen wie FinanzOnline oder dem Unternehmensserviceportal ist das Transparenzportal eine weitere Maßnahme, mit der Österreichs Vorreiterrolle im E-Government gestärkt wird. Das zeigt: Die ÖVP sorgt für schlankere Strukturen und zugleich für mehr Service für Bürger und Unternehmer." Das Projekt, das gewaltiges Einsparungspotential im Verwaltungsbereich mit sich bringt, hat auch international Wellen geschlagen und bescherte dem Bundesministerium für Finanzen 2012 den Preis als "Innovativstes eGovernmentprojekt" im deutschsprachigen Raum. ****

Bereits seit Anfang Juni ist die erste Ausbaustufe des Transparenzportals mit den Leistungsangeboten des Bundes online und steht allen Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen unter www.transparenzportal.gv.at oder www.transparenzportal.at zur Verfügung. Seit Mitte Juli kann jeder Bürger elektronisch Auskunft über seine persönlich bezogenen Geldleistungen abrufen. Das Transparenzportal wird Bürgern sowie Unternehmen in der letzten Ausbaustufe – 2014 fließen noch die Daten der Länder ein -durchgängige Informationen über das gesamte Leistungsangebot von Bund, Ländern und Gemeinden, die bereits bezogenen Förderungen sowie die Auflistung von noch nicht bezogenen Leistungsangeboten bieten. Das sind rund 2.600 Förderprogramme auf Bundes- und etwa 3.100 Förderprogramme auf Landesebene. "Das Transparenzportal stellt sicher, dass alle Förderungen dort ankommen, wo sie tatsächlich gebraucht werden. Doppelgleisigkeiten und Missbrauch werden somit vermieden", so Stummvoll, der abschließend festhält:

"Für die ÖVP ist die Verwaltungsreform nicht nur eine leere Worthülse, wir arbeiten daran, die Verwaltung in unserem Land zu vereinfachen sowie transparenter zu machen, die Strukturen zu modernisieren und den Bürokratieabbau voranzutreiben. Denn eine Verwaltung muss sich an den Bedürfnissen der Menschen und der Wirtschaft orientieren und nicht umgekehrt."

