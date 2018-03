Windbüchler zum Welttag des Kindes: Alle Kinderrechte in die Österreichische Verfassung!

Grüne: Therapie auf Krankenschein für Kinder und Jugendliche

Wien (OTS) - "Die UN-Kinderrechtekonvention wurde in der ablaufenden Legislaturperiode nur stückhaft in den Verfassungsrang gehoben. Die nächste Regierung muss sich des Themas Kinder- und Jugendrechte als Schwerpunkt annehmen", ist die Grüne Kinder- und Jugendsprecherin Tanja Windbüchler-Souschill überzeugt. "Es geht darum, Lücken zu schließen und die Belange von Kindern und Jugendlichen tatsächlich ernst zu nehmen. Wenn alle Kinderrechte im Verfassungsrang stehen, dann gibt es auch einen politischen Leitfaden, der sich durch die Gesetzgebung ziehen muss."

Als Beispiel sind die Lücken in der Kinder- und Jugendgesundheit zu beschreiben. Windbüchler dazu: "Etwa 15 Prozent aller Kinder und Jugendlichen in Österreich bräuchten für ihre positive Entwicklung therapeutische Unterstützung. Betroffen sind insgesamt 70.000 Kinder und Jugendliche mit chronischen Erkrankungen, mit Entwicklungsverzögerungen, mit Behinderungen, aber auch Kinder und Jugendliche mit psychischen Auffälligkeiten. Wartezeiten von vielen Monaten können Diagnosen und Behandlung verzögern. Deshalb braucht es unbedingt den Schwerpunkt in der Kinder- und Jugendheilkunde. Es braucht genügend ausgebildetes Personal, das den wachsenden Anforderungen an die Betreuung und Therapie gerecht wird. Und um die Förderung und Entwicklung tatsächlich zu unterstützen braucht es ein ausreichendes Angebot an kostenloser Therapie. Die Kassen haben hier ihren Beitrag zu leisten."

