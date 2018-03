Steibl: Beste Chancen für unsere Kinder durch Wahlfreiheit

ÖVP gegen SPÖ-Zwang – Österreich soll familienfreundlichstes Land Europas werden: durch verstärkten Kinderschutz, 7.000 Euro Freibetrag pro Kind und vereinfachte Familienbeihilfe

Wien, 19. September 2013 (ÖVP-PK) "Unsere Kinder sind unsere Zukunft. Als Partner von Eltern und Kindern arbeitet die ÖVP daran, gerade den Jüngsten gute Rahmenbedingungen zu bieten, um ihnen die besten Chancen für die Zukunft zu geben", so ÖVP-Familiensprecherin Ridi Steibl anlässlich des morgigen UNICEF-Weltkindertages. "Familien brauchen Unterstützung. Aber die Menschen wissen selbst am besten, wo sie diese Unterstützung benötigen. Hier brauchen wir keine staatlichen Zwangsjacken, wie verpflichtende Ganztagsschulen oder eine Kindergartenpflicht ab dem ersten Lebensjahr", betont Steibl. Die ÖVP setzt sich für den bedarfsorientierten Ausbau des Betreuungsangebotes ein. "Familienminister Reinhold Mitterlehner arbeitet intensiv am Ausbau der Kinderbetreuung, sowohl im qualitativen Sinn, etwa in Sachen Öffnungszeiten und besser ausgebildeten Betreuer, wie auch im quantitativen Sinn. Was wir

aber nicht wollen, ist den Eltern aufzuoktroyieren, was sie zu tun und zu lassen haben. Für uns steht die Wahlfreiheit im Zentrum der Familienpolitik", stellt Steibl klar. ****

"Wir wollen Österreich zum familienfreundlichsten Land Europas machen", erklärt die ÖVP-Familiensprecherin. Auf diesem Weg sei bereits einiges erreicht: Das Familienrechtspaket, die Direktauszahlung der Familienbeihilfe, das Top-Jugendticket oder

die Pflegefreistellung. Und diesen Weg geht die ÖVP konsequent weiter: "Mit einem Steuerfreibetrag von 7.000 Euro pro Kind, der Vereinfachung der Familienbeihilfe, den verstärkten Schutz von Kindern vor Gewalt und einer Förderung der Kindergesundheit greifen wir den Eltern unter die Arme und geben den Kindern die besten Startvoraussetzungen. Denn die Schwächsten unserer Gesellschaft brauchen besonderen Schutz. Ihr Schutz und ihr Wohl steht im

Zentrum der ÖVP-Familienpolitik", schließt die ÖVP-Familiensprecherin.

