Neues Volksblatt: "Rote Welt" von Markus EBERT

Ausgabe vom 19. September 2013

Linz (OTS) - In der oberösterreichischen SPÖ windet man sich, was die Rückkehr des im Zuge der Swap-Affäre zurückgetretenen Linzer Finanzstadtrates Johann Mayr in die OÖ Gebietskrankenkasse betrifft (siehe dazu auch Berichte auf Seite 5). Dass es sich um eine "rechtlich einwandfreie Lösung" handelt, wie SPÖ-Landesvorsitzender Josef Ackerl anmerkte, geht natürlich an der Sache vorbei. Aber es ist bemerkenswert, dass offenbar in der gesamten SPÖ niemand in der Lage war, Mayr von der schrägen Optik seiner "rechtlich einwandfreien Lösung" zu überzeugen. Nicht minder bemerkenswert ist aber auch, wer in der SPÖ zu den Vorgängen schweigt. Da gibt es beispielsweise die als parteikritisch geltende Landesfrauenvorsitzende Sonja Ablinger, der es keine Anmerkung wert zu sein scheint, dass für Mayr die bisherige Direktorin weichen muss. Oder: Wo sind die SPÖ-Vertreter in den Organen der Selbstverwaltung? Offenbar ist es diesen Arbeitnehmervertretern egal, dass die Mayr-Rückkehr auf dem Rücken mehrerer OÖGKK-Mitarbeiter ausgetragen wird, weil auch die in der internen Hierarchie herumgeschoben werden müssen.

"Direktor Mayr - Wahnsinn zum Quadrat"; "Ein empörendes Signal!"; "Eigentor in Sachen Fingerspitzengefühl": So lauteten gestern Titel von Zeitungskommentaren. Für die SPÖ ist alles eine böse Verschwörung, der Normalbürger indes versteht zu Recht die rote Welt nicht.

Rückfragen & Kontakt:

Neues Volksblatt, Chefredaktion

Tel.: 0732/7606 DW 782

politik @ volksblatt.at

http://www.volksblatt.at