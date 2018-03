Ikrath: Jarolim irrt und sollte Zurufe einstellen

Vollzugsdirektion des BMJ hat Fall zur Anzeige gebracht, Ermittlungen laufen – Jarolims Forderung nach Abschaffung lebenslanger Haftstrafen ist erschütternd

Wien, 18. September 2013 (ÖVP-PK) "Jarolim irrt, wenn er Justizministerin Beatrix Karl Untätigkeit vorwirft. Die Vollzugsdirektion des Justizministeriums hat sofort gehandelt und von sich aus den Fall zur Anzeige gebracht", sagt ÖVP-Justizsprecher Michael Ikrath. "Das Gegenteil von Vertuschung ist also der Fall, nämlich Aufklärung! Die Staatsanwaltschaft ermittelt bereits." Deshalb würde es dem SPÖ-Justizsprecher gut anstehen, "die Staatsanwaltschaft arbeiten und den Fall aufzuklären zu lassen", stellt Ikrath klar. "Die Vorfälle sind ohne Diskussion widerwärtig, aber das rechtfertigt nicht, den Rechtsstaat außer Kraft zu setzen, Vorverurteilungen auszusprechen und ihn zu primitiven Wahlkampfagitationen zu missbrauchen. Das ist für einen Justizsprecher nur peinlich." ****

Vielmehr sei erschütternd, betont Ikrath, dass Jarolim eine Abschaffung lebenslanger Haftstrafen fordert: "Das lehnt die ÖVP als völlig falsche Signalwirkung entschieden ab!" Jarolim sollte also seine Rechtsauffassungen korrigieren und der Justiz in ihrer Arbeit den Rücken stärken, betont Ikrath abschließend: "Ermitteln, anklagen, verurteilen und daraus Maßnahmen für die Zukunft ableiten, um solche bösen Vorfälle präventiv zu bekämpfen. Das ist die erprobte Vorgehensweise in der Justiz und das wird die SPÖ mit ihren verantwortungslosen Äußerungen auch nicht aufheben!"

