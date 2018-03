ÖBB: Partner bei "ORF-Lange Nacht der Museen 2013"

*Kombitickets ab nur Euro 22 *Vier Bahnhöfe als "Kulturstätten" *Stündliche Führungen im bahnorama *Alle Infos unter oebb.at/lndm

Wien (OTS) - Am Samstag, dem 5. Oktober 2013, findet von 18 bis 1 Uhr bereits zum vierzehnten Mal die "ORF-Lange Nacht der Museen" in ganz Österreich statt. Besucher können aus einem großen Angebot an Ausstellungen, Events und Sonderveranstaltungen ihre persönlichen Highlights wählen und alle teilnehmenden Häuser und Veranstaltungen mit nur einem Ticket besuchen. ÖBB Rail Tours bieten Kombitickets ab nur Euro 22 an, die neben der Bahnfahrt (2. Klasse hin und retour) auch das Eintrittsticket beinhalten. Für Kinder gibt es darüber hinaus spezielle Ermäßigungen.

"Mit über 460 Millionen Fahrgästen jährlich sind die ÖBB Teil des öffentlichen Lebens. Bahnhöfe sind mittlerweile mehr als nur Verkehrsstationen zum Abfahren und Ankommen, es sind moderne, sichere Orte der öffentlichen Begegnung. Als Partner der "ORF-Lange Nacht der Museen" unterstützen die ÖBB den Gedanken, Kultur einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Daher werden dieses Mal, neben dem "bahnorama" am neuen Wiener Hauptbahnhof, auch der Wiener Westbahnhof und die Hauptbahnhöfe in Salzburg, Innsbruck und Klagenfurt zum Schauplatz zeitgenössischer Kunst und Architektur", so Kristin Hanusch-Linser, Head of Corporate Communication, ÖBB.

Alle Infos zur "ORF-Lange Nacht der Museen" unter oebb.at/lndm bzw. langenacht.orf.at.

Vier Bahnhöfe im Zentrum von Kunst und Architektur

Bei der "ORF-Lange Nacht der Museen" präsentieren sich vier ausgewählte Bahnhöfe als "Kulturstätten" bzw. als Beispiele kultureller Begegnung:

Wien Westbahnhof

Die beiden renommierten Künstler Maria Moser und Franco Kappl zeigen eine Auswahl ihrer Bilder. Ipsum, ein interkultureller Kunstverein, zeigt Fotos aus den verschiedensten Lebenswelten und die AHS Friesgasse präsentiert das Schulprojekt ,,Minimal Housing", das sich mit den eigenen Raumbedürfnissen und Wohnqualitäten beschäftigt.

Salzburg Hauptbahnhof

In dieser Nacht wird die einzigartige Architektur des Salzburger Hauptbahnhofes in den Vordergrund gestellt. Derzeit erfolgt die Umgestaltung in einen Durchgangsbahnhof mit der kompletten Neugestaltung der Bahnsteige und der Bahnsteigdächer. Die Landeskonservatorin Eva Hody sowie das Architekten- und Projektteam führen die Besucher ab 18 Uhr stündlich durch den Bahnhof.

Innsbruck Hauptbahnhof

Im Zuge des Neubaus des Innsbrucker Hauptbahnhofs 2001 wurden die beiden Wandmalereien des Künstlers Max Weiler aus dem Jahre 1954 in der Bahnhofshalle als frei schwebende Wandbilder aufgehängt. Neben dessen Werk werden aber auch Fotos des Tirolers Gerald Streiter mit den Schwerpunkten Landschaften, Portraits, Mode und Architektur gezeigt. Zudem präsentiert Barbara Parth traditionelle Tiroler Kunst in moderner Aufmachung.

Klagenfurt Hauptbahnhof

Am Klagenfurter Hauptbahnhof werden die Werke von Giselbert Hoke sowie jüngerer Kärntner Künstler der Gegenwart gezeigt. Der Verein "Unser Land zusammenwachsen.at - rastimoskupaj.at" setzt mit "Leuchtturmprojekte" ein nachhaltiges Zeichen für das ,,Zusammenwachsen" der Kärntner Volksgruppen.

bahnorama am Hauptbahnhof zum dritten Mal dabei

Zum bereits dritten Mal nimmt das von Stadt Wien und ÖBB betriebene Infocenter "bahnorama" am Wiener Hauptbahnhof an der "ORF-Lange Nacht der Museen" teil. Zwischen 18 und 24 Uhr haben Besucher die Möglichkeit, den 40 Meter hohen Turm und die Ausstellung zu besuchen und sich umfassend über die größte Baustelle Wiens zu informieren. Zu jeder vollen Stunde gibt es Führungen. Für Kinder wird zwischen 18 und 21 Uhr "Turm-Basteln" angeboten.

"Verdrängte Jahre" im GrazMuseum

Von 3. September bis 18. November 2013 macht die erfolgreiche ÖBB-Themenausstellung "Verdrängte Jahre" Station im GrazMuseum und kann ebenfalls im Rahmen der "ORF-Lange Nacht der Museen" besichtigt werden. Die Ausstellung thematisiert jene Ära, in der die Österreichischen Bundesbahnen (damals BBÖ) ein Teil der Deutschen Reichsbahn waren. In sieben thematischen Schwerpunkten werden verschiedenste Bereiche dieser dunklen Zeit von 1938 bis 1945, wo die Bahn eine der wichtigsten Stützen des nationalsozialistischen Staates war, eindrucksvoll und emotional gezeigt.

Mit SCOTTY zur "ORF-Lange Nacht der Museen"

Wann und wo der nächste Zug oder Shuttle-Bus zur "ORF-Lange Nacht der Museen" fährt, beantwortet die ÖBB-Fahrplanabfrage SCOTTY. Man gibt in SCOTTY zum Beispiel bei Start die Adresse des Kunsthistorischen Museums und als Ziel die Adresse des Essl Museums ein und schon werden die passenden Shuttle-Bus-Verkehre angezeigt. Mit SCOTTY können per Internet oder Handy Daten zum Zug- und Busverkehr eingeholt werden. Als besonderen Service für die "ORF-Lange Nacht der Museen" sind alle zusätzlichen Shuttle-Busse, die zwischen den Ausstellungsorten verkehren, integriert worden.

Mehr Informationen zur ÖBB-Fahrplanabfrage SCOTTY sind unter oebb.at/scotty abrufbar.

Die Kombitickets von ÖBB Rail Tours sind erhältlich

an den ÖBB-Personenkassen am Bahnhof

beim ÖBB-Kundenservice 05-1717

in den 17 ÖBB-Reisebüros am Bahnhof

auf railtours.oebb.at

