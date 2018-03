Csörgits: SPÖ-Modell der Steuerentlastung für ArbeitnehmerInnen ist Riesenschritt zu mehr Gerechtigkeit

Wer sich hier querlegt, will bloß aus wahltaktischen Gründen Justamentstandpunkt-Politik betreiben

Wien (OTS/SK) - "Es ist sonnenklar, dass die steuerliche Entlastung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wie das von der SPÖ gefordert wird, ein Riesenschritt zu mehr Gerechtigkeit ist: Alle ArbeitnehmerInnen und PensionistInnen profitieren vom SPÖ-Konzept!", betonte SPÖ-Sozialsprecherin Renate Csörgits am Mittwoch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. In Richtung ÖVP, die sich vehement gegen das SPÖ-Modell ausspricht, erklärte Csörgits: "Wer sich hier querlegt, will bloß aus wahltaktischen Gründen Justamentstandpunkt-Politik betreiben." Gegenfinanziert werden soll die Steuerentlastung durch Kaufkraftstärkung, Einsparungen in der Verwaltung, Millionärssteuer und Betrugsbekämpfung. ****

Besonders kritisierte Csörgits, dass die ÖVP, die bis vor wenigen Tagen immer wieder eine Steuerentlastung in den Raum gestellt und sich für eine Entlastung des Faktors Arbeit ausgesprochen hatte, nun vehement gegen das nun auf dem Tisch liegende SPÖ-Konzept wettert. "Hier geht es ganz offensichtlich um eine Wahltaktik, bei der nicht Themen und Konzepte den Wahlkampf entscheiden sollen, sondern lediglich, wer heftiger gegen den Vorschlag des politischen Mitbewerbers opponiert - selbst wenn man sich davor schon anders geäußert hat", entlarvte Csörgits. "Diesem ÖVP-Zick-Zack-Kurs auf dem Rücken der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird am 29. September die Rechnung präsentiert", ist die SPÖ-Sozialsprecherin überzeugt. (Schluss) up/bj

