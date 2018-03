WIENWOCHE: Film Da.Sein - Wie ergeht es Abgeschobenen?

Noch zwei Vorführungen; 19. und 20. September im Schikaneder Kino

Wien (OTS) - Wie ergeht es Menschen, die abgeschoben wurden? Dieser Frage geht der Film Da.Sein von Aylin Basaran und Hans-Georg Eberl nach, der gestern im vollen Wiener Schikaneder Kino Premiere feierte. Zu Wort kommen sieben Menschen aus Nigeria und Togo; eine Krankenschwester, ein hoffnungsfroher Fußballspieler oder ein Chauffeur, der gerne Busfahrer wäre. Sie erzählen von ihren Träumen, von ergriffenen Chancen und harten Rückschlägen in Europa - sowie der Gewalterfahrung, aus dem Leben gerissen und abgeschoben zu werden. Die Geschichten wurden von den Filmemacher/innen in einem Dialog mit Da-Gebliebenen erzählt. So verweben sich Orte, Erinnerungen und Beziehungen zu einem sehr persönlichen Bild von Menschen, die einen hohen Preis für ihre Suche nach einem besseren Leben in Europa zahlen mussten.

Im Film werden schwere Misshandlungsvorwürfe auch gegen die Polizei erhoben. Doch er ist nicht auf die Skandalisierung offensichtlicher Menschenrechtsverletzungen aus. Die Gewalterfahrungen werden geradezu beiläufig erzählt und reihen sich neben Geschichten über bürokratische Demütigungsrituale, den Verbot einer legalen Arbeit nachzugehen oder Erfahrungen mit Rassismus im Alltag. Da.Sein zeigt eindrücklich die Auswirkung einer Grenzziehung, die Menschen hier als billige Arbeitskräfte duldet, sie aber kaum richtig da sein lässt. Der Film behauptet keine Neutralität, sondern verschreibt sich einer parteiischen und solidarischen Perspektive für das Recht sein Glück zu machen - überall.

Noch zweimal wird der Film im Schikaneder-Kino gezeigt. Die nächsten Aufführungen: 19. und 20. September 2013, 19 Uhr im Schikaneder-Kino, Margaretenstraße 24, 1040 Wien. Barrierefreier Zugang.

Diese erste längere Dokumentation von Basaran und Eberl wurde im Rahmen von WIENWOCHE mit Mitteln der Stadt Wien produziert. Das Kulturprojekt WIENWOCHE dauert von 12. - 29. September 2013 und fokussiert unter dem Motto "demokrazija-ja-ja..." Realität und Utopie der Demokratie. Alle WIENWOCHE-Veranstaltungen sind kostenlos zugänglich.

Rückfragen & Kontakt:

Can Gülcü

Mobil: +43 650 5373050

E-Mail: presse @ wienwoche.org