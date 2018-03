Nationalratswahl: Wechselbergers Bilanz und Ausblick zur Gesundheitspolitik (1)

Großprojekte unausgegoren - viele offene Fragen

Wien (OTS) - Eine kritische Bilanz über die ablaufende Legislaturperiode zieht der Präsident der Österreichischen Ärztekammer (ÖÄK), Artur Wechselberger, anlässlich der bevorstehenden Nationalratswahl. In einem Ausblick markiert er die wesentlichen gesundheitspolitischen Erfordernisse für die nächsten Jahre.

Die Bewertung des Ärztepräsidenten über die letzten fünf Jahre Gesundheitspolitik fällt zurückhaltend aus.

Bekanntlich werden mit der Gesundheitsreform neue Begriffe wie Public Health, Health in all Policies (Gesundheit in allen Politikfeldern), Primärversorgung im Sinne von Primary Health Care und Behandlung am Best Point of Service eingeführt. Zudem verspricht sie eine Forcierung von Gesundheitsförderung und Prävention sowie eine Orientierung an den Rahmen-Gesundheitszielen. Mit dieser Reform sollen sowohl die seit Jahren angekündigte integrierte Versorgung realisiert, als auch interdisziplinäre Versorgungsmodelle umgesetzt werden. Dass mit all diesen Neuerungen auch Einsparungen von 3,6 Milliarden Euro verbunden sind und die Kostenentwicklung durch eine Bindung an die Konjunktur gebremst werden soll, entspricht dem Ausgangspunkt der Reform: dem Sparpaket, das die Republik im Frühjahr 2012 geschnürt hatte.

Unklar blieben laut dem Ärztepräsidenten die Folgen für die Gesundheitsversorgung: Wo, wie und unter welchen Bedingungen werden die Patienten künftig tatsächlich behandelt? Zusätzlich seien die vom Gesundheitsminister gelobten neuen Zusammenarbeitsformen zur Entlastung der Spitäler viel zu restriktiv, um die erhoffte Entlastung der Spitäler zu bringen. Wie flexibel die angekündigten neuen Zusammenarbeitsformen wirklich sein würden, um Akzeptanz bei den Ärztinnen und Ärzten aber auch anderen Leistungsanbietern zu finden, sei zurzeit ebenso offen, wie eine Reihe anderer Punkte: Etwa die Frage nach dem Ressourcenverbrauch der neuen Steuerungsgremien auf Bundes- und Landesebene. Weiters bleibe abzuwarten, wie effektiv das "virtuelle Budget" seine sektorenübergreifende Finanzierungsaufgabe erfüllen werde.

Den Gesundheitsakt ELGA hält der Ärztepräsident für "unausgegoren". Unter den gegebenen Voraussetzungen sei ELGA für Ärzte nicht zu administrieren und bleibe als Patienten-ELGA ein privates und persönliches Nachschlagwerk für Laien. Ganz abgesehen von nach wie vor bestehenden technischen, organisatorischen und rechtlichen Bedenken.

Initiativen, die zur Sicherung der ärztlichen Versorgung vordringlich wären, wie gezielte Maßnahmen zur Bekämpfung des drohenden Ärztemangels in Niederlassung und Spital, die Umsetzung des Hausarztmodells oder attraktive Arbeitsbedingungen in den Spitälern ließen auf sich warten. Offen sei weiter die Ausbildungsreform für Allgemeinmedizin mit einer einjährigen, öffentlich finanzierten Lehrpraxis. Auch reagiere die Politik bisher in keiner Weise auf den strukturellen Wandel, der zwangsläufig mit der zunehmenden Feminisierung des Arztberufs einhergehe, resümierte der Ärztepräsident.

Sträflich vermisst wird auch die öffentliche Unterstützung der österreichischen Universitäten. Wechselberger: "Den Tendenzen, in medizinischen Universitäten nur eine Ausbildungsstätte für zukünftige Ärzte zu sehen, muss ein Riegel vorgeschoben werden. Leistungsfähige universitäre Forschungseinrichtungen garantieren, dass die Österreicherinnen und Österreicher eine rasche Versorgung auf neuestem wissenschaftlichen Stand erhalten." Zudem könnten sie Ausgangspunkte für die Entwicklung von technologischen Clustern sein, die praxisbezogene Produkte entwickeln, hochwertige Arbeitsplätze und Wohlstand schaffen. (MS)

