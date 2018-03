ARBÖ: Fekter knöpfte Autokäufern bisher um 888 Millionen an NoVA ab

Trotz rückläufiger Autokäufe Rekordeinnahmen durch Normverbrauchsabgabe (NoVA) im Jahr 2013

Wien (OTS) - Zwar wurden heuer, bis Juli, in Österreich um 7,2 Prozent weniger neue Autos gekauft, als im Vorjahr. Dennoch ist die Normverbrauchsabgabe (NoVA) in dieser Zeit geradezu explodiert, teilt der ARBÖ mit. "Allein in diesen sieben Monaten hat Finanzministerin Maria Fekter den Autokäufern 888 Millionen an NoVA abgeknöpft. Das ist fast dreimal so viel, wie im Vorjahr in dieser Zeit. Und gleich um 358 Millionen mehr, als für das gesamte heurige Jahr erwartet", so ARBÖ-Generalsekretärin Mag. Lydia Ninz.

Schuld an diesem unglaublichen Aderlass ist der C02-Malus, der seit Jahresbeginn verschärft wurde und den Preis für Neuwagen in Österreich erheblich in die Höhe getrieben hat. "Kein Wunder, dass sich nur wenige ein neues Auto leisten können, das in der Regel ungleich weniger Schadstoffe ausstößt als das alte Auto", kritisiert Ninz. Nicht für jeden ist ein kleines CO2-armes Auto das richtige, vor allen nicht für Großfamilien oder Pendler und Pendlerinnen, die weite Strecken zurücklegen müssen. "Es ist viel zu wenig bekannt, dass seit Jahresbeginn still und heimlich die Grenzen für den CO2-Malus verschärft wurden. Der Malus kommt daher bei mehr Autos zum Tragen", so die ARBÖ-Generalsekretärin.

Für das neu gekaufte bzw. erstmals in Österreich zugelassene Auto muss man - einzigartig in Europa - auch noch die NoVA zahlen. Die Staffelung seit Jahresbeginn 2013:

Für Fahrzeuge, deren CO2-Ausstoß größer als 150 g/km ist, erhöht sich die Steuerschuld für den die Grenze von 150 g/km übersteigenden CO2-Ausstoß um 25 Euro je g/km.

Darüber hinaus erhöht sich die Steuerschuld für Fahrzeuge, deren CO2-Ausstoß größer als 170 g/km ist, um weitere 25 Euro je g/kmCO2 für den die Grenze von 170 g/km übersteigenden CO2-Ausstoß.

Darüber hinaus erhöht sich die Steuerschuld für Fahrzeuge, deren CO2-Ausstoß größer als 210 g/km ist, um weitere 25 Euro je g/kmCO2 für den die Grenze von 210 g/km übersteigenden CO2-Ausstoß.

