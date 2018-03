TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel vom 17. September 2013 von Peter Nindler - Schulblockade in den eigenen Reihen

INNSBRUCK (OTS) - Utl: Egal, wie man zur gemeinsamen Schule steht:

Marxistisch ist sie sicher nicht, schließlich funktioniert die Gesamtschule im bürgerlich-konservativen Südtirol ganz gut. Schulratspräsident Lintner konterkariert wieder einmal Günther Platter.

Geht es um Bildungspolitik, geht es sofort um Reflexe - vor allem um ideologische. Auch in Tirol, obwohl sich gerade der ÖVP-Landeshauptmann Günther Platter für eine Entfesselung in Bildungsfragen ausgesprochen hat. Die gemeinsame Schule der Zehn- bis 14-Jährigen wäre nämlich so ein bildungspolitischer Befreiungsschlag, der seit Jahren intensiv diskutiert wird. Die Sozialpartner haben sich am Montag bei ihrem alljährlichen Gipfeltreffen in Bad Ischl erneut für die Gesamtschule ausgesprochen, die schwarz-grüne Landesregierung will zwei Schulversuche in Tirol starten: im Zillertal und in Innsbruck. Schließlich zeigt der Vergleich mit anderen Ländern, dass eine zu frühe Differenzierung und Einordnung in starre Schulsysteme wie Hauptschule, Neue Mittelschule oder Gymnasium nicht mehr zeitgemäß ist. Bei den Bildungstests (PISA) schneiden wir stets schlechter ab als die nordeuropäischen bzw. asiatischen Staaten oder Südtirol. Dort heißt der Schulalltag aber längst Gesamtschule. Einen (Schul-)Versuch wäre die gemeinsame Schule in Österreich deshalb allemal wert. Also raus aus der ideologischen Bildungsdebatte und hinein in Reformschritte. Doch dafür benötigt es Lokomotiven, nicht Blockierer oder Bremser.

Die Botschaften von Landesschulratspräsident Hans Lintner sind deshalb in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Mit seiner Einschätzung, dass die Gesamtschule einem marxistischen Denken entspricht, konterkariert er die Bemühungen von LH Günther Platter. Aber wie glaubwürdig ist eine schwarz-grüne Landesregierung in der Bildungspolitik, wenn einer der wichtigsten Partner für Reformen, nämlich der Landesschulratspräsident, nicht nur ständig querschießt, sondern jetzt auch noch die Marxismus-Keule schwingt?

Insgesamt, und das sollte nicht vergessen werden, befindet sich Lintner mit seiner Kritik an der Gesamtschule jedoch in guter Gesellschaft mit VP-Vizekanzler Michael Spindelegger und Wissenschaftsminister Karlheinz Töchterle. Was die Zielsetzung der neuen Tiroler Landesregierung betrifft, sitzen die größten Kritiker und Bremser deshalb nicht in den Oppositionsparteien, die sich ebenfalls für eine Gesamtschule starkmachen, sondern in den eigenen Reihen: in der ÖVP und im Landesschulrat. Um endlich Reformschritte in der Bildungs-

politik setzen zu können, müssen erst wieder diese Blockaden überwunden werden.

