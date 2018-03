Am 18. September ist "Tag der tollen Knolle"

AMA-Marketing präsentiert neue Erdäpfel-Broschüre

Wien (OTS) - Am Mittwoch, 18.09., wird der "Tag des Erdapfels" gefeiert. Die Österreicher lieben diese Knollenfrucht und verspeisen jährlich pro Kopf rund 50 kg. Kartoffeln haben wenig Kalorien bei ganz viel Geschmack. Rechtzeitig zu diesem Feiertag präsentiert die AMA Marketing eine neue Erdäpfel-Broschüre.

Kartoffeln wachsen in Österreich auf rund 23.000 ha. Hauptanbaugebiete sind Nieder- und Oberösterreich. Die heimischen Landwirte können die Nachfrage nach Erdäpfeln gut decken. Rund 50 kg der tollen Knolle essen die heimischen Konsumenten durchschnittlich pro Jahr, der Verbrauch ist seit Langem sehr konstant. Besonders eifrige Käufer sind ältere Konsumenten und Familien mit kleinen Kindern. Junge Singles kochen weniger oft Kartoffel für sich alleine. Alternative Einkaufsquellen wie Bauernläden oder Bauernmärkte spielen bei den Erdäpfeln eine große Rolle, rund 11% werden dort gekauft. Auch im Bio-Segment sind die Kartoffeln mit einem wertmäßigen Anteil von 17,2% wahre Renner.

Werbung für gesunden Geschmack

Die AMA Marketing widmet der tollen Knolle rund um ihren Feiertag einen besonderen Marketingschwerpunkt. Eine neue Broschüre stellt köstliche Rezeptideen aus Erdäpfeln vor. Auch den kleinen Genießern macht die AMA Lust auf die tolle Knolle und veröffentlicht pünktlich zu Schulbeginn ein Erdapfel-Rätselheft für Kinder. Advertorials in auflagenstarken Medien sowie Beiträge im TV begleiten den Feiertag. Erdäpfelbauern, aber auch Liebhaber der Knolle, können ihre Leidenschaft für diese Frucht mit einem neuen Schild für den PKW öffentlich kundtun. Alle Materialien sind in Kürze gratis über den Web-Shop unter www.ama-marketing.at zu beziehen.

Vielfalt vom Feinsten

In unseren Breiten gibt es hunderte Erdäpfelsorten, deren Geschmack von mild bis würzig reicht. Sie werden aufgrund ihrer Kocheigenschaften in drei Typen eingeteilt: Mehlige, Festkochende und vorwiegend Festkochende. Weltweit zählt man weit mehr als tausend Sorten, die in vielfältigen Formen, Farben und Geschmacksnuancen existieren. Kartoffeln kommen in den Hochländern Ecuadors ebenso vor wie in den Steppen der Ukraine. Diese Vielfalt trägt auch maßgeblich zur Biodiversität und Stabilität der Umwelt bei.

Genuss auf schlanker Linie

Vorbei sind die Zeiten, in denen Erdäpfel als Dickmacher galten. Mit 70 kcal pro 100 g enthalten sie weit weniger Kalorien als man denkt. Ihr hochwertiges Eiweiß versorgt den Körper mit Energie, ihr Gehalt an Stärke macht schnell satt. Damit eignen sie sich besonders gut dafür, um mit Genuss schlank zu bleiben. Wegen seines wertvollen Vitamin C-Gehaltes wird der Erdapfel auch "Zitrone des Nordens" genannt.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Karin Silberbauer, AMA-Managerin für Obst, Gemüse und Erdäpfel

Tel. 01/33151-420, E-mail: karin.silberbauer @ ama.gv.at



DI Manuela Göll, Unternehmenskommunikation,

Tel. 01/33151-404, Mobil 0664/837 61 78, E-Mail: manuela.goell @ ama.gv.at