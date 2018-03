Arsenovic/Grüne Wirtschaft: "Hass-Tiraden der Kammer gegen Mariahilfer Straße nerven zunehmend!"

Jank muss sich zwischen Parteifunktion und Kammerpräsidentschaft entscheiden!

Wien (OTS) - Erstaunt, aber auch zunehmend verärgert reagieren die VertreterInnen der Grünen Wirtschaft auf den Wahlkampf-Dauerbeschuss der Wiener Wirtschaftskammer in Sachen Mariahilfer Straße.

Hans Arsenovic, Landessprecher der Grünen Wirtschaft Wien: "Ich verstehe es ja, dass die Wiener ÖVP angesichts der katastrophalen Umfragewerte wie wild um sich schlägt. Nur sollten weder Kammerpräsidentin Brigitte Jank noch Bundesspartenobmann Fritz Aichinger vergessen, dass sie ihre Funktionen als InteressenvertreterInnen überparteilich auszuüben haben! Davon kann angesichts der fast schon manischen Ereiferung längst nicht mehr die Rede sein!"

Geschäftslokale in Fußgeherzonen profitieren durchaus von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen. Wie sonst wäre es zu erklären, dass die Fußgeherzonen Kaufinger Straße und Neuhauser Straße - beide in München - vor der Wiener Kärntner Straße in einer Frequenzzählung im Frühjahr 2013 als umsatzstärkste Einkaufsmeilen im deutschsprachigen Raum hervorgingen?

Arsenovic: "Mit welchem Recht also beschwören Jank und Aichinger ein Weltuntergangsszenario herauf, nur weil die MaHü nicht mehr vollständig für Autofahrer frei gegeben ist? Nach meinen Informationen plagen die Unternehmer ganz andere Sorgen: zu hohe Lohnkosten, eine zu starre Gewerbeordnung, zu inflexible Rahmenbedingungen!"

Gerade im Zusammenhang mit den hohen Lohnkosten, zu denen ja auch die Pflichtabgaben der Wirtschaftskammern zählen, regt sich zunehmend Kritik - nicht nur seitens der der Grünen. Arsenovic dazu: "Während Jank und Co Vermögenssteuern vehement ablehnen, haben sie keinerlei Hemmungen, fast alle staatlichen Leistungen - auch jene, die der Wirtschaft etwa in Form von Förderungen großzügig zufließen - auf Kosten derer zu finanzieren, die hart dafür arbeiten, egal ob ArbeitnehmerInnen und UnternehmerInnen. Dafür schützen sie das eine Prozent, das zu den wirklich Vermögenden in Österreich zählt, sind also edle Ritter im Klub der Millonäre. Damit verhöhnen Präsidentin Jank und ihr ÖVP-Wirtschaftsbund jene Pflichtmitglieder, die tagtäglich mit viel Fleiß dafür sorgen, dass sie und ihre MitarbeiterInnen trotz all der Steuerlasten ihr Auskommen finden!"

Nach Ansicht der VertreterInnen der Grünen Wirtschaft zeigt dieser Wahlkampf deutlich: Parteispitzenfunktionen und ein Amt als Spitzenfunktionär/in in einer gesetzlichen Interessenvertretung sind unvereinbar.

Landessprecher Hans Arsenovic: "Brigitte Jank muss sich zwischen ihrer Parteifunktion und ihrem Amt als Kammerpräsidentin entscheiden! Wenn die Funktioonen getrennt sind, kann sie sich ungehemmt und völlig parteiisch dem Vorhaben widmen, die ÖVP Wien aus dem derzeitigen Jammertal zu führen. Und die Pflichtmitglieder der Kammer können sicher sein, dass ihre Anliegen nicht in einem schwarzen Parteifahrwasser ertränkt werden."

Rückfragen & Kontakt:

Hans Arsenovic, Tel. 0699 15 15 14 16