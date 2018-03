TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel: "Urteil als starkes Signal", von Cornelia Ritzer, Ausgabe vom 15. September 2013

Sachlich, ohne moralische Bewertung, wurde das Telekom-Urteil verkündet.

Innsbruck (OTS) - Mit einem für den Lobbyisten Peter Hochegger überraschenden Urteil endete vorerst der Telekom-BZÖ-Prozess.

Peter Hochegger wurde zu 30 Monaten Haft verurteilt, auch Klaus Wittauer, Kurt S. und Christoph Pöchinger fassten hohe, wenn auch bedingte Haftstrafen aus. Nur der Ex-Telekom-Vorstand Rudolf Fischer ging frei. Mit diesem von Prozessbeobachtern als überraschend streng eingeschätzten Urteil für die Angeklagten in der Causa folgte das Gericht der Argumentation der Staatsanwaltschaft: Hochegger hat demzufolge dem BZÖ-Politiker Wittauer das 1-Millionen-Angebot für die Partei gemacht, der wiederum wusste, dass es sich um eine verbotene Partei-spende handelt, und leitete trotzdem den Deal in die Wege. Über zwei Werbeagenturen wurde das Geld über Scheinrechnungen aus der Telekom gebracht und der Gastinger-Pressesprecher bestärkte eine Werberin, das so abzuwickeln.

Sachlich trug der Richter sowohl Urteile als auch Begründung vor, auf persönliche Anmerkungen oder politische Maßregelungen verzichtete Michael Tolstiuk völlig. Das kennt man anders: Der gefallene ÖVP-Minister Strasser musste sich von Richter Olschak anhören, dass seine Verteidigungslinie "abenteuerlich" sei. Und auch beim Birnbacher-Prozess rechnete Richter Herrnhofer mit dem System Haider ab. Das hat durchaus Berechtigung, beweist es doch eine selbstbewusste Justiz. Es ist Tolstiuk aber anzurechnen, dass er zwei Wochen vor der Wahl auf ein Urteil abseits vom Urteil verzichtete. Die Strafen sprechen für sich. Vor allem die erstmalige Verurteilung des Lobbyisten Hochegger ist ein starkes Signal. Der verteilte mit Auftrag der Telekom jahrelang Geld in alle Richtung. Die Million ans BZÖ scheint aufgearbeitet. Der Weg zur Aufklärung der dubiosen Geldflüsse hin zu Schwarz und Rot ist geebnet.

