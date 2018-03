Bartenstein zu Gigaliner: SPÖ betreibt nur Angstmache

ÖVP-Verkehrssprecher: ÖVP ist im Parlament immer gegen Gigaliner aufgetreten

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Der Nationalrat hat sich in einem einstimmigen Entschließungsantrag bereits 2009 gegen eine für Österreich verpflichtende Einführung von Gigalinern ausgesprochen. Zudem gab es eine von den Bundesräten Edgar Mayer (ÖVP) und Stefan Schennach in der Sitzung des EU-Ausschusses des Bundesrates am 7. Mai 2013 eingebrachte Mitteilung und eine im EU-Unterausschuss des Nationalrates von allen Fraktionen eingebrachte und beschlossene Mitteilung am 25. Juni 2013, in denen es klar und deutlich heißt, dass "die Einführung von Gigalinern im grenzüberschreitenden Verkehr ... abgelehnt" wird. Das stellte heute, Donnerstag, ÖVP-Verkehrssprecher Abg. Dr. Martin Bartenstein fest. "Offenbar will Ministerin Bures hier nur Angstmache betreiben, anders sind die heutigen Presseaussendungen nicht zu verstehen", so der ÖVP-Abgeordnete weiter.

"Die SPÖ soll nicht so tun, als wisse sie das alles nicht. Hier wird allein versucht, Wahlkampfgetöse zu produzieren und eine künstliche Aufregung herzustellen, die es so nicht gibt. Dies wird darüber hinaus durch die Anzahl der organisiert-empörten SPÖ-Aussendungen bewiesen", schloss Bartenstein.

