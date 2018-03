Kopf: Mehr Chancen für alle

ÖVP-Klubobmann bei Vorarlberger Armutskonferenz: "Gleichmacherei hat nichts mit Gerechtigkeit zu tun"

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Im Rahmen einer gestern, Mittwoch, stattgefundenen Podiumsdiskussion der Vorarlberger Armutskonferenz (VAK) zum Thema "Soziale Gerechtigkeit und Armutsprävention" lobte ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf den Vorarlberger Weg in der Armutsbekämpfung. Dass in Vorarlberg an die 50.000 und in ganz Österreich ca. eine Million Menschen an der Armutsgrenze leben und damit nicht ausreichend am gesellschaftlichen Leben teilhaben können, sei jedoch ein klarer Auftrag zum Handeln, so Kopf.

Grundlage für ein erfülltes, selbstbestimmtes Leben sei Arbeit, von der man ordentlich leben und seine Familie versorgen könne. Es gelte daher, durch eine Stärkung der Arbeit schaffenden Realwirtschaft für mehr Arbeitsplätze zu sorgen, durch verstärkte Bildungsanstrengungen die Arbeitsplatzchancen des und der Einzelnen zu erhöhen und durch eine steuerliche Entlastung des Mittelstandes und von Familien mit Kindern die Nettoeinkommen zu verbessern, so Kopf.

Darüber hinaus gehe es um "eine sehr praktische Hilfe für unmittelbar Betroffene und um eine gezielte Armutsprävention, wie sie von der Vorarlberger Landesregierung praktiziert wird. Es handelt sich dabei um eine Weiterentwicklung von bestehenden Case- und Care-Management-Systemen sowie Hilfsmaßnahmen wie Familienzuschuss, Wohnbeihilfe und Heizkostenzuschuss", erklärte Kopf. Zudem würden in Vorarlberg Maßnahmen für leistbares Wohnen, den Ausbau der ganztägigen Kinder- und Schülerbetreuung forciert. Diese Maßnahmen finden sich auch teilweise in den Forderungen der Armutskonferenz wieder.

Wenig begeistert zeigte sich der ÖVP-Klubobmann hingegen von anderen Forderungen der Armutskonferenz. "Die geforderte Einführung eines flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohnes von 1.550 Euro, die gewünschte Verkürzung der Wochenarbeitszeit auf 30 Stunden und eine stärkere Besteuerung von Unternehmensgewinnen würden Arbeitsplätze vernichten. Auch die geforderte stärkere Besteuerung von Vermögen vertreibt investitionswirksames Kapital ins Ausland und macht keinen Armen auch nur um einen Cent reicher" sagte Kopf und betonte einmal mehr, dass Österreich ein stark einkommensverteilendes Land mit einer geringeren Einkommensungleichheit sei, als die meisten anderen Länder.

Kopf erläuterte seine Vorstellung von einer chancengerechten Gesellschaft. Diese würde in weiten Bereichen jener christlich-sozialen Konzeption folgen, die die aktivierende Bereitstellung von Chancen für die Menschen vor deren staatliche Versorgung stellt. Die aus der unterschiedlichen Nutzung dieser Chancen resultierende Ungleichheit solle der Staat nicht unbegrenzt korrigieren.

Kopf dazu: "Gleichmacherei hat mit Gerechtigkeit nichts zu tun, sie führt nur in die Gleichheit von Armut. Wir müssen die Chancen der Menschen vermehren, nicht die staatlichen Leistungen und die Steuern."

