Unterinntaltrasse: 16.000 Güterzüge der ÖBB verlagert

Höchstes Zugsicherungssystem ist Pflicht - Private Eisenbahnunternehmen sind gefordert rasch umzurüsten - ÖBB bieten dabei Unterstützung an

Innsbruck (OTS) - Bei der Sicherheit im Bahnverkehr gibt es seitens ÖBB keine Abstriche und genau deshalb wurde auf der 40 km langen Hochleistungsstrecke im Tiroler Unterinntal das modernste Sicherungssystem Europas, ETCS Level 2 (European Train Control System) eingebaut. ETCS ist als Sicherungssystem seitens der Europäischen Union zwingend für Neubaustrecken vorgesehen. Allen Eisenbahnunternehmen wurde diese Grundvoraussetzung zur Nutzung dieser neuen unterirdischen Strecke bereits 2008 - also fünf Jahre vor Inbetriebnahme - mitgeteilt. Die ÖBB haben mittlerweile über 300 Loks auf das erforderliche System umgerüstet und nahezu alle Güterzüge der Rail Cargo Austria (Gütersparte der ÖBB) nutzen diese unterirdische Trasse erfolgreich und zum Wohle der Anrainer. So wurden seit Jahresbeginn bereits 16.000 ÖBB-Güterzüge unterirdisch gefahren, insgesamt sogar 26.000 Züge. Die ÖBB tragen damit erheblich zu weniger Lärm und Emissionen und damit zu mehr Lebensqualität im Unterinntal bei. Zusätzlich bietet die Trasse einen weiteren Anreiz zur Verlagerung des Straßenverkehrs auf die Schiene.

Insgesamt ist es im Detail gelungen zwei von drei Güterzügen in der Nacht auf die Tunnelstrecke zu verlagern, ehrgeiziges Ziel ist es, dass es bis Ende des Jahres sogar drei von vier sein werden. Seitens ÖBB-Infrastruktur wurde zudem ein Rabatt beim Trassenentgelt auf der unterirdischen Strecke eingeführt um einen zusätzlichen Anreiz für die Verlagerung zu schaffen.

Seitens des Verkehrsministeriums wurde für die Kosten der Umrüstung von Lokomotiven auf das moderne Zugsicherungssystem ein Fördertopf mit rund 40 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Alle Verkehrsunternehmen konnten dies in gleichem Maße nutzen. Zusammengefasst bedeutet dies, dass die ÖBB größtes Interesse an der weiteren Verlagerung von Güterzügen haben und Verständnis zeigen für die Anliegen der Bürgermeister. Fakt ist aber auch, dass vor Jahren vereinbarte Spielregeln für alle Unternehmen gleich gelten. Insofern werden die privaten Eisenbahnverkehrsunternehmen aufgefordert ihre Umrüstung voranzutreiben um möglichst bald Zugtrassen auf der unterirdischen Strecke verwenden zu können. Die ÖBB bieten hier jede Unterstützung an und machen zudem das Angebot Lokomotiven mit dem höchsten Sicherungssystem auf Mietbasis zur Verfügung zu stellen. Die Kritik an der Verlagerung ist an jene zu richten die ihre Hausaufgaben noch nicht fertig gemacht haben, und nicht an die ÖBB die bereits zum Wohle der Bürger unterirdisch unterwegs sind.

