Ökosoziales Forum präsentiert Leitfaden für nachhaltige Gemeinde- und Regionalpolitik

Pernkopf: Österreichs Gemeinden werden ökosozial

Wien (OTS) - "Ein wichtiger Partner bei der Umsetzung der ökosozialen Idee sind die österreichischen Gemeinden und Regionen. Auf sie kommen in den nächsten Jahr-zehnten große Herausforderungen zu, die neue und vor allem enkeltaugliche Lösungen erfordern. Mit unserem Gemeindekompass - einem Leitfaden für ökosoziale Gemeinde-und Regionalpolitik - wollen wir den Verantwortlichen in den Gemeinden einen Kompass in die Hand legen und sie motivieren, etwas umzusetzen. Es ist das Engagement und der freiwilligen Einsatz der Menschen, die eine Region lebenswert machen. Ich bin überzeugt, dass das Vernetzen von Ideen und Menschen mehr bringt, als das Rad immer wieder neu erfinden", so Stephan Pernkopf anlässlich der Präsentation des Ökosozialen Gemeindekompasses. ****

Mehr als zwei Drittel der österreichischen Bevölkerung leben im ländlichen Raum. Verglichen mit dem europäischen Durchschnitt von 21 Prozent ist dieser Wert besonders hoch. Der ländliche Raum hat in Österreich daher eine überdurchschnittlich wichtige Bedeutung. Was kann eine Gemeinde tun, um die Lebensqualität am Land nachhaltig zu verbessern? "Antworten auf diese Frage und Handlungsanleitungen können BürgermeisterInnen und GemeinderätInnen nun in unserem Gemeindekompass finden", so Pernkopf weiter und verweist auf die bereits erfolgreich umgesetzten Projekte zahlreicher Gemeinden, die im Gemeindekompass zitiert werden: "Das sind Beispiele, die belegen, dass es möglich ist, auch mit wenig Mitteln viel zu bewegen."

Dauerhafte Arbeits- und Wirtschaftsbeziehungen unterstützen

Für den Bereich Arbeit und Wirtschaft etwa gibt der Gemeindekompass Anregungen für eine ökosoziale Standortpolitik, die dauerhafte und qualitätsvolle Arbeits- und Wirtschaftsbeziehungen unterstützt. Denn kurzfristige Betriebsansiedelungen, die ausschließlich zeitlich begrenzte Arbeitsplätze schaffen, sind nicht das Ziel.

Lebensqualität für Jung und Alt

Um für junge Familien eine Region attraktiv zu machen, sind Arbeitsmöglichkeiten, ein modernes Wohnumfeld und Kinderbetreuungsplätze erforderlich. Ebenso kann die Gemeinde aktives Altern unterstützen und die Lebensqualität der Pflegebedürftigen verbessern.

Flächen sparen und Boden bewahren

Ein wichtiger Aspekt für eine nachhaltige Siedlungsentwicklung ist die Raumplanung. Für sie gilt der Grundsatz: Flächen sparen und Boden bewahren. Gemeinde sollten kompakte Siedlungsstrukturen planen, landwirtschaftlichen Vorrangflächen definieren und Gemeindeflächen vor Versiegelung schützen.

Ökosozialer Gemeindehaushalt als Erfolgsrezept

Auch die ökosoziale Budgetpolitik - also die Balance von ökologischer, sozialer und ökono-mischer Nachhaltigkeit - sollte sich auf Gemeindeebene wiederfinden. Kooperationen mit anderen Gemeinden bei Investitionen und Beschaffung sind oft der Schlüssel zum Erfolg. Durch Einkaufsgemeinschaften können bessere Konditionen und somit Einsparungen erzielt werden.

Pernkopf abschließend: "Dieser Gemeindekompass ist eine Landkarte für ein attraktives Leben in unseren Gemeinden, weil es vor allem im ländlichen Raum viele Gestaltungsmöglichkeiten gibt. Durch Kleines entsteht oft ganz Großes."

