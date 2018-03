ARBÖ: 94 Prozent der Österreicher gegen Riesen-Lkw

Gefahr: Gigaliner in Light-Version und durch die Hintertür nach Österreich

Wien (OTS) - Eine überwiegende Mehrheit von 94 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher lehnt überschwere und übergroße Lkw auf Österreichs Straßen rigoros ab. "An dieser überwältigenden Ablehnung hat sich seit dem ARBÖ-Online-Voting vor vier Jahren nichts geändert", bekräftigt ARBÖ-Generalsekretärin Mag. Lydia Ninz. Die Bevölkerung steht fast geschlossen hinter Verkehrsministerin Doris Bures, die auf EU-Ebene die grenzüberschreitende Zulassung massiv bekämpft.

Die zwei wichtigsten Gründe gegen Gigaliner: Die horrenden Kosten für die Steuerzahler und die tödlichen Gefahren. Österreichs Autobahnen müssten extra wegen der Riesen-Lkw mit enormen Kosten von 5,4 Mrd. Euro umgebaut werden: Brücken, Tunnels, Autobahnparkplätze, Autobahnauffahrten, Kreisverkehre usw. Ein weiterer entscheidender Ablehnungsgrund ist aber die tödliche Unfallgefahr, die von diesen Riesen-Lkw ausgeht, da sie 25,5 Meter lang und damit ein Drittel länger sind, als herkömmliche Lkw mit 18,75 Meter. Sie wiegen 60 anstatt 40 Tonnen und sind damit gleich schwer, wie eine mit 128 Personen besetzen Boeing 737-300. Das Unfallrisiko ist doppelt so hoch, als bei normalen Lkw. "Wer heute auf zweispurigen Autobahnen inklusive Baustellen neben Lkw fahren muss, weiß um die Bedrohung bescheid", gibt die ARBÖ-Generalsekretärin zu bedenken.

Pannenbuchten vor allem in Tunnels und auch Leitplanken sind für solche Monstertrucks nicht gebaut und stellen ein erhebliches Sicherheitsrisiko für alle dar. Beim Brandschutz in Tunnels sind aufgrund der höheren Brandlast teurere Tunnellüftungsanlagen erforderlich. Schon heute kann ein brennender Lkw ein Tunnel bis zur Einsturzgefahr beschädigen. Auch die Bergung von defekten Gigalinern würde zu enormen Kosten und endlosen Staus führen, warnt der ARBÖ.

Als kleines, aber wichtiges Transitland, im Herzen Europas käme Österreich mit der grenzüberschreitenden Zulassung von Riesen-Lkw besonders stark unter Druck: Durch diese Megatrucks wird sich der Transport von Gütern auf der Straße um 20 Prozent verbilligen. Statt mehr Güter mit der Bahn zu transportieren, würde

der Güterverkehr durch Megatrucks wieder auf die Straßen zurückverlagert. "Die milliardenschweren Infrastrukturinvestitionen in den Güterverkehr der Bahn wären damit obsolet. Der Brenner-Basistunnel, in den Österreich, Italien und die EU Milliarden Euro stecken wäre eine glatte Fehlinvestition", so die ARBÖ-Generalsekretärin.

Die momentan größte Gefahr besteht darin, dass die überschweren Lkw durch die Hintertüre und in einer Light-Version kommen. "Je mehr Nachbarländer die Gigaliner zulassen, desto mehr kommt Österreich unter Druck. Die Salami-Taktik besteht darin, die Monstertrucks zunächst leichter zu machen - von 60 auf 44 Tonnen - und ihnen damit Tür und Tor zu öffnen", kritisiert Ninz. Die nächste Etappe gegen die Riesen-Lkw ist ein Hearing am 17. September in Brüssel mit einem Arbeitspapier von Abgeordneten zum Europäischen Parlament, Jörg Leichtfried, der Seite an Seite mit dem ARBÖ seit Jahren gegen Gigaliner kämpft, ebenso wie die internationale Plattform NO MEGA TRUCKS.

Rückfragen & Kontakt:

ARBÖ Presse & Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Woitsch

Tel.: (++43-1) 891 21-205

presse @ arboe.at

http://www.arboe.at