Steibl: Faymann-Steuern sind Angriff auf Familien

SPÖ-Belastungen treffen alle, die sich etwas aufbauen wollen – ÖVP ist Partner der Familien – ÖVP-Familienkonzept: Entlasten statt belasten

Wien, 7. September 2013 (ÖVP-PK) "Die Faymann-Steuern sind ein Angriff auf die Familien in Österreich. Mit ständig neuen Belastungen hat die SPÖ die Familien im Visier", so ÖVP-Familiensprecherin Ridi Steibl. Fakt ist, die Faymann-Steuern treffen Familien und Mittelstand. "All jene, die sich etwas

aufbauen und ihren Kindern etwas bieten wollen, will die SPÖ bestrafen", so Steibl. Die ÖVP will für die Menschen in Österreich die bestmöglichen Bedingungen schaffen, um sich eine Existenz aufzubauen und eine Familie gründen zu können. Als Partner der Familien steht die ÖVP für eine Politik der Entlastung und hat dafür die richtigen Konzepte: Einen Steuerfreibetrag von 7.000 Euro pro Kind, mehr Leistungen bei der Familienförderung und die volle Anrechnung von Kindererziehungszeiten. "Die Gründung einer Familie darf keine finanzielle Frage sein. Die Gier der SPÖ nach dem Steuergeld der Österreicher macht jedoch auch vor den Familien keinen Halt. Dazu sagt die ÖVP entschieden Nein und stellt sich schützend vor Österreichs Familien", so Steibl abschließend. ****

