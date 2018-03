Stummvoll: Maria Fekter ist die Anwältin der Steuerzahler

Vaduz genehmigt Steuerabkommen - Ab 2014 werden rund 500 Millionen Euro erwartet

Wien, 7. September 2013 (ÖVP-PK) Nach dem erfolgreichen Steuerabkommen mit der Schweiz ist gestern ein zweites Erfolgskapitel aufgeschlagen worden: Das Parlament in Vaduz hat das Steuerabkommen mit Österreich genehmigt. "Damit werden ab 2014 rund 500 Millionen Euro erwartet, die ins österreichische Budget fließen. Finanzministerin Maria Fekter hat sich einmal mehr als die Anwältin der Steuerzahler bewährt", betont ÖVP-Finanzsprecher Günter Stummvoll. "Neben einer Besteuerung von österreichischem Vermögen in Höhe von 25 Prozent erhält die Republik Österreich auch eine Einmalzahlung überwiesen. Damit ist endgültig Schluss mit unversteuerten Erträgen", unterstreicht Stummvoll. Die Gelder aus Liechtenstein, die ab Mitte kommenden Jahres nach Österreich überwiesen werden, tragen wesentlich zum festgelegten Reformkurs bei. "Für die ÖVP ist klar: Österreich schützt keine Steuerhinterzieher, sondern bietet reuigen Steuersündern einen Weg zurück", so Stummvoll. ****

Das in Liechtenstein beschlossene Gesetz regelt neben der Abgeltungsteuer auch Steuersätze zur Legalisierung von unversteuertem Vermögen, das österreichische Staatsbürger

in Liechtenstein auf Konten eingelegt haben. Im Unterschied zum Abkommen mit der Schweiz werden nun auch Stiftungen erfasst:

"Finanzministerin Maria Fekter hat mit der Ratifizierung des Abkommens durch die liechtensteinische Legislative einen weiteren fiskalischen Meilenstein gesetzt. Dieser Erfolg ist eine

nachhaltige Errungenschaft für den österreichischen Staatshaushalt und die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in unserem Land", so der ÖVP-Abgeordnete.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Bundespartei, Abteilung Presse und Medien,

Tel.:(01) 401 26-620; Internet: http://www.oevp.at,

www.facebook.com/volkspartei, www.twitter.com/oevp